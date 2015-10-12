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"Ankara katliamının olduğu alanda en az 20 sivil polis vardı"

İstihbaratta görevli bir polis, “Saldırı 25 metre yanımda oldu. Yara almadan kurtuldum. Kalabalıktan fark edemedim” dedi

12 Ekim 2015 10:14

Resmi rakamlara göre 97 kişinin hayatını kaybettiği Ankara katliamına ilişkin soruşturma çok yönlü devam ederken saldırıya ilişkin yaşanan istihbarat ve güvenlik açığı iddialarını güçlendiren yeni bir ayrıntı gün yüzüne çıktı. İddiaya göre saldırının olduğu toplanma alanında en az 20 sivil polis vardı. Ancak bu polislerin çoğunun, grubu kalabalığın içinden değil, kenarlardan izlemekle yetindiği öğrenildi. İstihbaratta görevli bir polis, “Saldırı 25 metre yanımda oldu. Yara almadan kurtuldum. Kalabalıktan fark edemedim” dedi.

 

Cenazeler inceleniyor

 

İki şüpheliye ait ceset parçaları, Ankara Adli Tıp Kurumu’nda incelemeye alındı. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, bir saldırganın cesedinin sadece belden aşağısının kaldığı bunun da büyük ölçüde parçalandığı belirtildi. Diğer saldırganın ise göğsünün yarısından yukarısı ve başının bulunduğu öğrenildi. Yapılan inceleme, bu kişini 35 yaşlarında kirli sakallı bir erkek olduğu tespit edildi.

 

"Oğlum bombacıyı gördü"

 

Numune Hastanesi’nde yaralı olarak yatan yaralı Abdulselam Altun’un babası Mehmet Ali Altun, hastane bahçesinde yaptığı açıklamada “Büyük oğlum bombacıyı görmüş. Bombacının sırt çantası vardı, sakallıydı. Oğlum dedi ki ‘Ben ‘bomba’ dedim, bu adam panikledi, kaçtı. Ama elindeki çantayı bıraktı, sonra da bir şeye bastı, ortalık ateş oldu. Çocuğumun bütün yüzü, saçları, elbiseleri yanmış. Çocuğumun ayakları kopmuş. Kendisi elindeki bombayı bırakmış, elinde pim varmış. Oğlum ‘bastığında üstüme ateş geldi’ dedi.”

 

Bombacı korteji yönlendirdi mi?

 

Diğer görgü tanıkları da, patlamadan hemen önce elinde megafon olan sakallı kişinin anonslarla HDP kortejini patlamanın yaşandığı yere yönlendirdiğini söylemişti.

 

'Suruç izi'

 

Polisin saldırıyı gerçekleştiren örgüt olarak IŞİD ve PKK'nın üzerinde durduğu öğrenildi. Faillerden birinin Suruç katliamını yapan Şeyh Abdurrahman Alagöz’ün kayıp ağabeyi Yunus Emre Alagöz olabileceği belirtiliyor.

 

"Parola 10-10-10"

 

Saldırganlar eylemin zamanlaması olarak 10. ayın 10. gününde saat 10.00 olarak belirlediği bildirildi.

 

21 kişiye DNA testi

 

Daha önce IŞİD’e katılan kişilerin yakınlarından 21 kişi polis tarafından Adli Tıp’a getirildi ve DNA örnekleri alındı. 21 kişi arasında Adıyamanlılar grubu olarak bilinen IŞİD üyelerinin yakınlarının da olduğu öğrenildi.

 

Yüz tanıma sistemi

 

Saldırganların tespiti için olay yerine ait tüm kameralardan alınan görüntüler, yüz tanıma sistemi yoluyla inceleniyor.

 

 

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