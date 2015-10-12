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Spor

Drogba'dan 'Ankara' mesajı

Eski Galatasaraylı Didier Drogba Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı

12 Ekim 2015 01:47

Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, Ankara'da en az 95 kişinin öldüğü bombalı saldırı için mesaj yayımladı. Drogba, 'Çare Drogba' sloganına atıfta bulunarak, Ankara yazılı bir fotoğraf paylaştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Amerikan MLS Ligi takımlarından Montreal Impact forması giyen Didier Drogba, Türkiye'yi unutmadı.

2012 / 2013 sezonunun devre arasında Galatasaray'a gelen, lig ve kupa şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan Fildişi Sahilli oyuncu, Ankara'da dün yaşanan terör saldırısından ötürü Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. 

Yıldız oyuncu Türkiye'de oynarken politik bir slogan olarak da kullanılan 'Çare Drogba' sloganına atıf yaparak 'Çare Türkiye' yazarken bir de siyah zemin üzerine 'anKARA' yazan bir görsel paylaştı.

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