Emma Watson'dan Arınç'a tepki: #direnkahkaha

İngiliz oyuncu Emma Watson, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın “Kadın herkesin içerisinde kahkaha atmayacak” sözlerine tepki olarak Twitter’da kahkaha attığı bir fotoğrafını “#direnkahkaha” yazarak paylaştı.



Radikal’in İngiliz Guardian gazetesine dayandırdığı haberine göre, ünlü oyuncu, Twitter’da paylaştığı ve kahkaha atarken görüldüğü fotoğrafıyla birlikte Guardian Gazetesi’nin Arınç’ın haberini yaptığı bir makalenin linkini de ekledi. Twitter’da 13.8 milyon takipçisi olan Watson’ın tweeti, 14 bin kez retweet edildi. Watson, yakın zamanda Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi görevine başlamıştı.