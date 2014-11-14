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Politika

Emine Ülker Tarhan'ın kurduğu Anadolu Partisi'nin amblemi ortaya çıktı

CHP'den istifa eden Emine Ülker Tarhan, yeni partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdi

14 Kasım 2014 12:04

Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan, bugün İçişleri Bakanlığı'na yeni siyasi parti başvurusu yapacak. CHP'den "Yanlış ve zayıf politikaların parçası olmamak için büyük umutlarla geldiğim CHP’den istifa ediyorum" diyerek ayrılan Tarhan bugün (14 Kasım 2014) İçişleri Bakanlığı'na Anadolu Partisi'nin kuruluş dilekçesini verdi. Partinin amblemi de ortaya çıktı. Güneş ve ay çiçeğinden oluşan amblemde kullanılan güneş, Anadolu ve umudu, ay çiçeği ise Trakya’yı sembolize ediyor.

Tarhan'ın danışmanı tarafından yapılan açıklamada, "Ankara Milletvekili Sayın Emine Ülker Tarhan 14 Kasım 2014 Cuma günü saat: 13.30 'da yeni bir Siyasi Parti kuruluşu ile ilgili başvuruyu yapmak üzere İçişleri Bakanlığı'nda olacaktır" denildi. 

 

CHP'den istifası

 

Tarhan istifa açıklamasında, “Belirsiz politikalar ile halkımızın duyarlılıklarından kopuk muhalefet anlayışında ısrar edeceği anlaşılan CHP yönetiminin olası vahim tercihlerini değiştiremeyeceğimi anladığımdan, iktidar umudu da, hedefi de bulunmayan yanlış ve zayıf politikaların parçası olmamak için büyük umutlarla geldiğim CHP’ den istifa ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

 

Güneş ve ay çiçeğinden oluşan bir amblem

 

Tarhan’ın partisinin adı “Anadolu Partisi” olacak. Parti, güneş ve ay çiçeğinden oluşan bir amblem kullanılacak. Amblemdeki güneş, Anadolu ve umudu, ay çiçeği ise Trakya’yı sembolize ediyor. 

 

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