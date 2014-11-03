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Politika

Süheyl Batum: Emine Ülker Tarhan'la aynı fikirdeyiz, istifalar sürecek

CHP'de Emine Ülker Tarhan'ın ardından istifa edebilecek isimler arasında gösterilen Süheyl Batum, 'CHP'yi sarsarak, kendine getirmeye çalışıyoruz' dedi

03 Kasım 2014 15:21

CHP Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan'ın parti yönetimini suçlayarak istifa etmesi sonrası yine istifa edecekler arasında ismi geçen CHP Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Süheyl Batum, Emine Ülker Tarhan ile aynı düşünceleri paylaştıklarını belirterek, istifaların süreceği mesajını verdi. Batum, "CHP'yi sarsarak, kendine getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

 

‘CHP, tutarsız politikaların kurbanı’ 

 

Habertürk'ün haberine göre, “CHP'nin son dönemde tutarsız politikaların kurbanı olmaya devam ettiğini” öne süren Prof. Dr. Süheyl Batum, "Karşımızda Türkiye'nin batısı için başka, doğusu için başka ve gelişmelere göre politika üretmeye çalışan bir CHP var. Herkese göre politika geliştirmeyene, halk oy vermez. Bir dik duruşun, bir politikan olur. O politikana göre gelişmeleri şekillendirirsin. Herkesin gönlü olsun da oy alalım, iktidara gelelim anlayışı ile iktidara gelen bir parti görülmemiştir. Rüzgarın önünde savrulmamak gerekir" diye konuştu. 

 

’CHP'yi sarsarak kendine getirmek istiyoruz’ 

 

Batum, CHP içinde geniş bir grup olarak Emine Ülker Tarhan'ın tüm açıklamalarına katıldıklarını ve Tarhan gibi düşündüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye bugün kurulduğundan bu yana ilk kez büyük iç ve dış tehditlerle karşı karşıya bulunuyor. İç ve dış tehditlere büyük politikalar ile karşılık verilir. Ülke bölünme sürecinde savrulurken, CHP bu konuda politika üretemiyor. Çıkış yolunu gösteremiyor. Gelişmelere göre politika belirlemeye çalışıyor. Her gün başka bir şey söylüyor imajı yaratıyor. Halk da derinliği olmayan politikalara prim vermiyor. Halk yorgun ve kötü iktidardan kurtulmak istiyor. Ancak, CHP'nin kötü yönetilmesi nedeniyle, CHP ile buluşamıyor. CHP'yi sarsarak kendine getirmek istiyoruz." 

 

‘İstifalar sürecektir’ 

 

"CHP içinde Emine Ülker Tarhan ve bizim gibi düşünen çok sayıda arkadaşımız var. Bunları kendine getirmeye çalışıyoruz. Bir hafta 10 gün içinde pek çok arkadaşımız CHP'de durumlarını gözden geçirecek. İstifalar sürecektir." 'İP'E 

 

İşçi Partisi’ne geçmeyeceğiz ama..' 

 

Prof. Dr. Batum, Türkiye'nin bugünkü çözümsüzlükten ilk meclisteki, cumhuriyeti kuran anlayış ile çıkmasının mümkün olduğu görüşünü savunduklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: 

"Ülkenin milli unsurlarının bir arada olması gerekiyor. Artık, durum sağ sol tanımlamalarının çok ötesindedir. Her görüşten milli unsurların bir araya gelerek, çözüm üreteceği, sorunları çözeceği bir aşamadayız. Geniş bir seçim ittifakı yapılmalıdır. İşçi Partisi'ne geçme konusu gündemimizde yok. Ancak, o geniş seçim ittifakının içinde İşçi Partisi de olmalıdır. 'İşçi Partisi'ne geçilecek, Ülker Hanım genel başkan olacak' söylemleri, kafaları karıştırmak ve ülkede oluşan milli ittifakı bozmak için bazı kesimler tarafından söyleniyor. Bizim birinci amacımız, CHP'yi sarsarak kendisine getirmektir."

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