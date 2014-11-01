Kılıçdaroğlu'ndan Tarhan yorumu: Sağlık olsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan'ın CHP'den istifasının beklenen bir durum olduğunu belirterek, "Sağlık olsun" dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin Antalya'da bugün başlayan ve pazar gününe kadar devam edecek TBMM 24'üncü Dönem 5'inci Çalışma Toplantısı'na katılmak için saat 17.00'de kente geldi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu Antalya Havalimanı'nda CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal başta olmak üzere milletvekilleri, belediye başkanları, il yöneticileri ve çok sayıda partili karşıladı.

Emre Baylan’ın DHA’daki haberine göre, havalimanında gazetecilerin Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan'ın istifasına ilişkin sorularına Kılıçdaroğlu, "Sağlık olsun arkadaşlar" diye karşılık verdi. İstifalarının devam edip etmeyeceğine yönelik sorulara, "Hadi bakalım" diye karşılık veren Kılıçdaroğlu, Tarhan'ın istifa mektubunu ise henüz okumadığını söyledi.

Karayoluyla CHP kampının toplandığı Serik İlçesi'ne bağlı Belek'te bulunan 5 yıldızlı Sirene Otel'e geçen Kemal Kılıçdaroğlu'na Tarhan'ın istifası burada da soruldu. Baykal'la birlikte otele giren ve kendisine ikram edilen limonatadan yudumlayan Kılıçdaroğlu, "Sağlık olsun. Normal, beklediğimiz bir şeydi" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda 'paralel yapıyla mücadelenin' konuşulduğu ve Kırmızı Kitap'ta yer alacağına ilişkin bir başka soruya ise metni henüz görmediğini, metni gördükten sonra değerlendirmede bulunacağı karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu,, Danıştay ve Yargıtay'ın yapısına ilişkin yeni düzenlemeye yönelik görüşünü açıklarken de "Hükümetin zig zaglarından birisi. Bozdular düzeltmeye çalışıyorlar. Umarım düzeltirken daha fazla bozmazlar" diye konuştu.