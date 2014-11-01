Emine Ülker Tarhan İşçi Partisi'ne mi geçiyor?

CHP Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan, “yanlış ve zayıf politikaların parçası olmamak için, büyük umutlarla geldiği” CHP’ den istifa ettiğini açıkladı. Ulusalcı kanatta yer alan milletvekillerinden Süheyl Batum, Birgül Ayman Güler ve Dilek Akagün Yılmaz’ın da Antalya kampından sonra istifa edecekleri iddia edildi. Kulislerde; CHP’den kopanların İşçi Partisi’ne katılmayı düşünmedikleri, ancak “İşçi Partisi’nin de içinde yer alacağı daha geniş bir oluşum” için çaba gösterecekleri dile getirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Tarhan’ın istifasını “Normal, sağlık olsun. Zaten beklediğimiz bir şeydi” sözleriyle değerlendirdi.

Tarhan, dün istifasını duyurduğu yazılı açıklamada şu görüşleri dile getirdi:

“Ülkemizin içinde bulunduğu savaş tehlikesini de içeren koşullar nedeniyle çocuklarımızın geleceği açısından olağanüstü önem kazanan 2015 genel seçimleri öncesi partide demokrasinin işletilmesi, seçim yenilgileri ve özellikle de cumhurbaşkanlığını ilk turda iktidara teslim eden hatalardan dersler çıkartılıp, ciddiyetle yol haritası çizilmesi için yaptığım çağrıyı görmezden gelerek, kurultayı bir koltuk kapma yarışına çeviren;

Kurucusunun büyük fedakarlıklarla inşa ettiği devletin yıkılıp, diktiği ağaçların sökülüp, yerine, adına ‘ak’ denilen ucube sarayda somutlaşan otoriter bir devletin kurulması girişimini ve cumhuriyetin köşkünün, hanedan sarayına dönüştürülmesini sessizce izleyen;

Türkiye’nin iç ve dış tehditlerle karşı karşıya olduğu, iş ve terör cinayetleri ile sarsıldığı bu çok kritik dönemde sorumsuz çağrılar, tutarsız tezkere söylemleri, belirsiz politikalar ile halkımızın duyarlılıklarından kopuk muhalefet anlayışında ısrar edeceği anlaşılan CHP yönetiminin olası vahim tercihlerini değiştiremeyeceğimi anladığımdan, iktidar umudu da hedefi de bulunmayan yanlış ve zayıf politikaların parçası olmamak için büyük umutlarla geldiğim CHP’ den istifa ediyorum. ”

Ulusalcılar gidiyor

Ayşe Sayın’ın Cumhuriyet’teki haberine göre, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde CHP’deki ulusalcı kanat Emine Ülker Tarhan’ın aday gösterilmesini istedi. İşçi Partisi, TBMM eski başkanı Hüsamettin Cindoruk ile bazı CHP milletvekillerinin yer aldığı“milli merkez” de Tarhan’ın aday gösterilmesini istemişti. Çatı aday Ekmeleddin İhsanoğlu’na “Doğru değil de ne demek, yanlış bile değil” diye tepki gösteren Tarhan, aday gösterilmesi için imza da vermemişti.

Tarhan’ın istifa haberi bugün başlayacak kamp için Antalya’ya gelen milletvekilleri ve parti yönetiminin çeşitli yorumlarına neden oldu. Grup Başkanvekili Levent Gök “İstifa kişisel bir tercihtir. Ancak gruba bilgilendirme yapmadan isitfa etmesi ve istifa metninin içeriğine bakıldığında hoş ve şık bir tavır değil. Tarhan kendisine partide politika yapma fırsatı verilmiş bir arkadaşımızdır. Birçok insana bu kadar geniş olanak ve fırsat tanınmamıştır. Tavrı üzüntü vericidir” dedi. Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ise Twitter’da “Emine Ülker Tarhan'ın istifası parti yönetimi için yeni bir uyarıdır, taban iradesine aykırı olarak siyasal İslam kökenli isimler parti doldurulurken, tabanda hiç tartışmasız bir desteği olan Sayın Tarhan'ın istifası partinin nerelere savrulduğunu bir kere daha göstermektedir” görüşünü dile getirdi.

Ulusalcı olarak bilinen ekipte yer alan milletvekillerinden Sühey Batum ile İsa Gök kampa katılmak için Antalya’ya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün toplantının açılışında konuşacak ve daha sonra milletvekilleri ve MYK toplantısında CHP’nin seçim stratejisi masaya yatırılacak. Süheyl Batum ile bazı ulusalcı milletvekillerinin kampta parti yönetimine dönük eleştirilerini dile getirdikten sonra, hafta başında istifa etmeleri bekleniyor. Batum, Birgül Ayman Güler ve Dilek Akagün Yılmaz’ın istifa edebileceği, ancak aynı kanattan eski genel başkan Deniz Baykal’a yakınlığı bilinen Nur Serter’in ise istifasının beklenmediği kulislerde konuşuluyor. CHP’den kopanların İşçi Partisi’ne katılmayacakları, “İşçi Partisi’nin de içinde yer alacağı daha geniş bir oluşum” için çaba gösterecekleri vurgulandı.

CHP kampı bugün başlıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekilleriyle birlikte seçim hazırlıkları ve parti politikalarının tartışılacağı “TBMM Grubu 24. Dönem 5. Çalışma Toplantısı” için dün akşamüzeri Antalya’ya geldi. Kılıçdaroğlu’nu, havaalanında, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde muhalif tavrıyla dikkat çeken eski Genel Başkan ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın karşılaması dikkat çekti.