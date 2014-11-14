Emine Ülker Tarhan yeni partiye mi katılıyor?

CHP’den istifa eden Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan ve Aydınlık Gazetesi yazarı CHP üyesi emekli Amiral Türker Ertürk'ün de içinde yer aldığı oluşumun katılımcıları Kadıköy'de buluştu.

Kurulacak yeni partinin adının ise Anadolu Partisi veya Cumhuriyetçi Birlik Partisi olacağı ve amblemininde 'pusula' olacağı iddia edildi.

www.gercekgundem.com 'un haberine göre, Kadıköy Aden Otel'de yapılan toplantıda yeni parti kurma konusu konuşuldu. Ancak toplantıda partinin adı konusunda kesin bir mutabakata varılmadı. Emine Ülker Tarhan ve Türker Ertürk ise toplantıda yer almadı. Yeni partiyle ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Öte yandan CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in de yeni partide yer alacağı iddia edildi.

Ertürk CHP İl Başkanlığı için yarışmıştı

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk 20 Mayıs 2012 tarihinde CHP Trabzon İl Başkanlığı 34’üncü Olağan Kongresi'nde CHP Trabzon İl Başkanlığı'na aday olmuş, seçimi rakibi Yavuz Karan'a 11 oyla kaybetmişti.