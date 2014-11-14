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Politika

Emine Ülker Tarhan'dan yeni parti sinyali

CHP'den istifa eden Emine Ülker Tarhan, emekli Amiral Türker Ertürk'ün de içinde bulunduğu oluşumun katılımcılarla Kadıköy'de toplantı gerçekleştirdi

14 Kasım 2014 00:16

CHP’den istifa eden Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan ve Aydınlık Gazetesi yazarı CHP üyesi emekli Amiral Türker Ertürk'ün de içinde yer aldığı oluşumun katılımcıları Kadıköy'de buluştu.

Kurulacak yeni partinin adının ise Anadolu Partisi veya Cumhuriyetçi Birlik Partisi olacağı ve amblemininde 'pusula' olacağı iddia edildi.

gercekgundem.com'un haberine göre, Kadıköy Aden Otel'de yapılan toplantıda yeni parti kurma konusu konuşuldu. Ancak toplantıda partinin adı konusunda kesin bir mutabakata varılmadı.

Emine Ülker Tarhan ve Türker Ertürk ise toplantıda yer almadı. Yeni partiyle ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. 
 
Öte yandan CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in de yeni partide yer alacağı iddia edildi.
 
 

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