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Elif Çakır'dan Karaalioğlu tepkisi: Mustafa abilere yapılanlar hepimize yapılmıştır

Star yazarı Elif Çakır, 'yandaş medya' olarak adlandırılan gazetelerdeki görevden almalara ilişkin 'Ortalık utanması olmayan sahte kahraman doluymuş da haberimiz yokmuş' dedi

25 Kasım 2014 23:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın işadamlarından olan ve Parti İçi Demokrasi Hakemi olarak AKP yönetimine giren Ethem Sancak'ın sahibi olduğu Star Medya Grubu'nda Star Medya Grubu'nun başkanı Mustafa Karaalioğlu, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Ziya Cömert ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ocaktan'ın görevlerine son verildi. 

Yapılan bu operasyona tepki gösteren Star gazetesi yazarı Elif Çakır,Twitter üzerinden paylaştığı mesajda “Ortalık utanması olmayan sahte kahraman doluymuş da haberimiz yokmuş! Haya ediyorum, Mustafa abilere yapılanlar hepimize yapılmıştır.Güven duygumuz zedelendi. Vicdanımız yaralandı! Ben bu yaşananları kaldıramıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut ile birlikte sosyal medyada kumpas kurduğu iddiasıyla Star’dan kovulan Cemil Ertem’in attığı “pazartesiyi bekleyin” tweetine de göndermeden bulunan Çakır, “Ahlaksızca atılan "pazartesiyi bekleyin" tweetinden sonra bu Mustafa abilere yapılan nasıl yorumlanır?” ifadesini kullandı.

Elif Çakır’ın attığı tweetler şöyle:

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