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Dünya

Kahire'de El-Feth Camisi'ne gaz bombalı müdahale

Mısır güvenlik güçleri, El-Feth Camisi'ne gaz bombaları atarak müdahale etmeye başladı

17 Ağustos 2013 18:21

Mısır'da dün Müslüman Kardeşler'in protesto çağrısı yaptığı 'Öfke Cuması'nda yaşanan şiddet olaylarında 173  kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Binden fazla kişi gözaltına alınırken, Kahire'de 1500 kişinin mahsur kaldığı El Fetih Camii'ne müdahale başladı. Güvenlik güçlerinin gaz bombalarıyla müdahale ettiği belirtilen camiden çıkmayı başaranların ise gözaltına alındığı iddia edildi. Bir televizyon kanalı, caminin minaresindeki silahlı kişilerin, güvenlik güçlerine ateş açtığını öne sürdü.

Mısır'ın başkenti Kahire başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen 'Öfke Cuması' protestoları, yine kanlı sona erdi. Mısır Sağlık Bakanlığı, dün yaşanan olaylarda toplam 173 kişinin öldüğünü, ölümlerin 95'inin Kahire'de yaşandığını açıkladı. Bakanlık, ülke genelinde yaralananların sayısını 1330 olarak verirken, Kahire'deki yaralı sayısının 596 olduğu belirtildi.

Çatışmaların yoğunlaştığı noktalardan biri olan Ramses Meydanı'ndaki El-Fetih Camisi'ne yaklaşık 1500 kişi sığınmış ve güvenlik güçlerinin çember altına aldığı camide mahsur kalmışlardı.

Güvenlik güçlerinin az önce camiye gaz bombalarıyla müdahale etmeye başladığı bildirilirken, dışarı çıkanların gözaltına alındığı öne sürüldü.

 

'Minareden ateş açıldı'

 

Mısır'ın özel CBC kanalı, El-Fetih Camii'nin bir minaresinden, silahlı kişilerin güvenlik güçlerine ateş açtığını, güvenlik güçlerinin de ateş açarak karşılık verdiğini duyurdu.

Reuters'ın verdiği bilgiye göre, televizyonda yayınlanan görüntülerde, minarede kimliği belirsiz silahlı kişilerle güvenlik güçlerinin çatıştığı görüldü. CBC, çatışmanın Müslüman Kardeşler örgütü üyeleriyle güvenlik güçleri arasında yaşandığını öne sürdü.

Üç görgü tanığı da, Reuters'a Mursi destekçilerinin güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini doğruladı.

Camide halen aralarında kadın ve çocukların da olduğu 700 kişinin bulunduğu belirtildi.

 

Camide mahsur kalmışlardı

 

Öfke Cuma’sı protestolarında, Kahire’nin Ramses Meydanı’nda bulunan El-Fetih Camiî’nde yaklaşık 1500 insan mahsur kalmıştı. Yerel saatle 19.00 sularında, şiddetten kaçmak için içeride bulunan Mısırlılar ‘güvenli çıkış’ için yardım istedi.

MENA haber ajansının verdiği bilgiye göre, güvenlik güçleri, etrafını kuşatıkları camide ‘silahlı kişilerin bulunduğunu ve içeriden polis ve diğer güvenlik güçlerine ateş ettiklerini’ öne sürmüştü.

Mısırlı bir doktor, Ahram Online sitesine yaptığı açıklamada, ‘camide bulunan 1500 gösterici ve 31 doktorun güvenli bir şekilde camiden çıkmak için talepte bulunduğunu’ belirtmişti. Camide 70 yaralı olduğu bildirilmişti.

Caminin etrafında 5 zırhlı, 10 polis aracının bulunduğu belirtilmiş ve içeridekilerin en az 12 saattir yemek yiyemediği ifade edilmişti.

 

Kaçmak için köprüden atladılar

 

Kahire'de yaşanan paniğin en ne derece büyük olduğu, kentin zenginlerin yaşadığı bölgesi olarak bilinen Zamalek'ten geçen 15 Mayıs köprüsünde yaşandı.

Televizyonlarda beliren kimliği belirsiz sivil giyimli kişiler in otomatik silahlarla açtığı köprüde, protestoculardan bazıları canını kurtarmak için köprüden aşağı atladı.

 

Müslüman Kardeşler liderinin oğlu öldü

 

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı lideri Muhammed el-Bedii'nin Benu Süveyş'teki evinde yangın çıktığı bildirildi.

Ayrıca, Muhammed el-Bedii'nin oğlu Ammar'ın dünkü gösterilerde öldürüldüğü belirtildi.

Doktor Ahmed Hüseyin, “Güvenlik koridoru oluşturulmasını talep ettik. İnsanlar camiyi terk etmeleri halinde tutuklanacaklarına inanıyorlardı. Dışarıya insan hakları temsilcileri, medya çalılşanları ve doktorların eşliğinde çıkmak istediler” dedi.

AFP haber ajansı ise camideki bir kişiden aldığı bilgiye dayanarak, ‘eşkiyaların içeriye girmesini engellemek için insanların barikatlar kurduğunu’ belirtti

 

1004 kişi gözaltına alındı

 

Mısır İçişleri Bakanlığı, katliama tepki amacıyla dün düzenlenen "Gazap Cuması" gösterilerinde bin 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gözaltına alınanların yanısıra 5 otomatik silah, 15'ten fazla tabanca, 7 el bombası ve 710 mermi ele geçirildiğini iddia etti. Bakanlık daha önce yaptığı açıklamada asker ve polis  tarafından gözaltına alınanların sayısını 881 olarak duyurmuştu.

AA’nın haberine göre, Hürriyet ve Adalet Partisi Hukuk Komitesi Başkanı Muhtar el-Aşeri, İçişleri Bakanlığının, göstericilerle birlikte silah ele geçirildiği yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ve bu suçlamaların diğer onlarca suçlama gibi yalandan öteye gitmediğini iddia etti.

Aşeri, güvenlik güçlerinin darbe karşıtlarına yönelik katliama gerekçe bulmak için göstericileri silahlı grup olarak gösterme çabası içinde olduklarını söyledi.

 

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