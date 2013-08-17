'Darbe, Mısır'ı 20 yıl geriye götürdü'

Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Yasin Aktay, Mısır halkının onur direnişi verdiğini fakat karşılarından eli kanlı ve kana susamış bir ordu ve sessiz bir uluslararası toplum olduğunu, bu durumun da endişe verici olduğunu söyledi. Stratejik Düşünce Enstitüsü Ortadoğu Uzmanlarından Doç. Dr. Ahmet Uysal da darbenin Mısır’ı 20 yıl geriye ittiğini ifade etti.

Darbe süreci iyi izlendiğinde darbenin çok önceden planlandığı açık bir şekilde görüldüğünü vurgulayan Aktay, darbecilerin bu denli sivil bir direnişin olabileceğini öngöremediklerini savundu. Yasin Aktay, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın dünyaya bir demokrasi dersi vererek darbeye karşı durduğunu, Ramazan ve sıcak demeden meydanlarda darbeyi protesto ettiğini hatırlattı.

Aktay, "Mısır ordusu 27 Temmuz’da aslında ne kadar eli kanlı olduğunu göstermişti bize ama insanlığın vicdanının bu kadar sessiz kalacağını beklememişti ve bu sessizliği bir fırsat bilerek 14 Ağustos'ta yeni bir katliamı bütün insanlığın gözleri önünde gerçekleştirdi. Dolayısıyla Mısır’ın bu kaosun içinden tamamen çıkması için gerçek bir devrim gerekir ki o da kanlı olur" dedi.

‘Mısır 20 yıl geriye gitti’

Stratejik Düşünce Enstitüsü Ortadoğu Uzmanlarından Doç. Dr. Ahmet Uysal da katliamın Mısır’ı 20 yıl geriye ittiğini ifade etti.

Darbecilerin Mısır’da sonuç elde etmelerinin zor olduğunu savunan Uysal, bunun kanın durmayacağı anlamına gelmediğini ifade etti. Müslüman Kardeşler Teşkilatını (İhvan) sindirmeden darbecilerin Mısır’da yeni bir düzen oluşturma niyetlerinin olmadığına işaret eden Uysal, İhvan'ın sindirilmesinin de kolay olmayacağını söyledi.

Yaşanan katliamın Mısır’da sadece El-Kaide ve bağlantıları olan örgütlere yol açmaktan başka bir fonksiyonunu olmadığını ifade eden Uysal, Müslüman Kardeşlerin silaha başvurmalarının şimdilik söz konusu olmadığını da vurguladı.

‘Sözün bittiği yerdeyiz’

Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Ortadoğu uzmanı Mehmet Özkan ise "Mısır’da sözün bittiği yerdeyiz" ifadesini kullandı.

"Sahaya giriş oldukça zor, medyaya bile kapılar kapatılmış ve içeride tam olarak neler olup bittiği takip edilemiyor" diyen Özkan, yarın neler olabileceği konusunda kimsenin tam bir öngörüsünün olmadığını ifade etti.

Darbeciler ve darbe karşıtları dışında olayın müdahili uluslararası toplum veya üçüncü bir gücün olmadığına değinen Özkan, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda katliamın kayıtlara geçmesi dışında Mısır’daki duruma müdahale bağlamında bir çıktı sunmadı. Dolayısıyla süreç bu şekilde işlemeye devam ederse bir öngörüde bulunmak zordur" diye konuştu.