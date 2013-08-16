Mısır'dan dünya basınına engel

Mısır makamları, Mısır'a gidecek gazetecilerin akreditasyon ve izin işlemleri için yeni uygulamaya geçti.

hurriyet.com.tr'de yayımlanan habere göre yeni uygulamada, hiçbir yabancı basın mensubunun, Mısır Genel İstihbarat Servisi, Ulusal Güvenlik Teşkilatı ve Askeri İstihbarat Servisi'nin onayı alınmadan akreditasyon işlemi gerçekleştirilmeyecek. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Mısır makamlarınca Mısır'ı ziyaret edecek basın mensuplarının akreditasyon ve izin işlemleri için 15 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yeni bir uygulama başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu çerçevede, Mısır makamlarınca, Mısır Genel İstihbarat Servisi, Ulusal Güvenlik Teşkilatı (İçişleri Bakanlığı) ve Askeri İstihbarat Servisi'nin onayı alınmadan hiçbir yabancı basın mensubunun akreditasyon işlemlerinin gerçekleştirilmeyeceği, ayrıca basın mensuplarının beraberlerinde götürecekleri ekipmanlara izin alınmadan geçici ithal müsaadesi verilmeyeceğinin bildirildiği kaydedildi.