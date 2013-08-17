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Dünya

Mısır'da Müslüman Kardeşler örgütü feshedilsin teklifi

Mısır Devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin destekçilerini dün sokağa döken Müslüman Kardeşler örgütü, bir gün sonra kapatılma uyarısıyla karşı karşıya kaldı

17 Ağustos 2013 18:01

 

Mısır'da ‘Öfke Cuması’ protestolarının yaşandığı ve yüzlerce kişinin öldüğü olayların ardından, geçici hükümetin başbakanı Hazım el-Biblavi, Müslüman Kardeşler örgütünün feshedilmesini teklif etti.

Devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin destekçilerini dün sokağa döken Müslüman Kardeşler örgütü, bir gün sonra kapatılma uyarısıyla karşı karşıya kaldı.

Mısır genelinde 173 kişinin öldüğü, 1330 kişinin de yaralandığı çatışmaların ardından, Mısır’daki ordu destekli hükümetin Başbakanı Hazım el-Biblavi, Müslüman Kardeşler’in feshedilmesi için teklifte bulundu.

Hükümet yetkilisi Şerif Şavki’nin yaptığı açıklamaya göre, el-Biblavi, örgütün feshedilmesi önerisini, devlet kurumu olmayan organizasyonlara lisans veren Sosyal İşler Bakanlığı’na yaptı.

Şavki, ‘başbakanın yaptığı teklifin görüşüldüğü’ bilgisini verdi.

 

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