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Dünya

Mısır'da 4 büyük patlama gerçekleşti

Mısır'ın El Ariş kentinde ard arda 4 büyük patlama meydana geldi

17 Ağustos 2013 03:16

 

Mısır'da ordu müdahalesinin sonucunda başlayan çatışmalar devam ederken, El Ariş kentinde 4 büyük patlama meydana geldi
 
TRT Haber'in aktardığına göre, Sina yarımadasının kuzeyinde de ordunun ayaklanan kabileleri kontrol altına almakta zorlandığı, bazı karakolları boşaltmak zorunda kaldığı haber veriliyor. Yarımadanın kuzeyinde El Ariş kenti, arka arkaya 4 büyük patlama ile sarsıldı. Patlamanın nedeni ve ölü sayısı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. 
Mısırlı yetkililer, son 24 saat içinde 20'den fazla güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü, 15 karakolun saldırıya uğradığını belirtiyor. 
 
Müslüman Kardeşler, hafta boyunca katliamların kınanması için gösteri yürüyüşleri düzenlenmesi çağrısında bulundu.  Bu arada Geçici Devlet Başkanı Adli Mansur'un sabah saatlerinde bir basın toplantısı düzenleyeceği bildiriliyor.

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