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Dünya

Mısır'da göstericiler camiye sığındı

Ramses Meydanı'ndaki güvenlik güçlerinin müdahalesinden kaçan 400 kadar gösterici camiye sığındı

17 Ağustos 2013 05:29

 

Mısır'da darbe karşıtı gösteride güvenlik güçlerinin saldırısıdan kaçan, aralarında yaralıların da bulunduğu 400 kadar gösterici camide mahsur kaldı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ramses Meydanı'ndaki gösterilerde, güvenlik gaçlerinin müdahalesinden kaçan aralarında yaralıların da bulunduğu 400 kadar demokrasi yanlısı eylemci, meydanın yakınında bulunan ve geçici sağlık merkezi olarak da kullanılan El-Fetih Camisi'ne sığındı. İçeride gösterilerde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesinin de bulunduğu belirtildi.
Haber takibi için bölgeye giden Türk gazeteci Metin Turan da camide mahsur kaldığını belirtti.
AA muhabirinin telefonla ulaştığı Turan, "Şu anda caminin kapılarını kapattık. Etrafımız güvenlik kuvvetleri tarafından çevrildi. Buradaki insanlar ölümü bekliyor. Dışarıya çıkmak istedim, keskin nişancılar ve ordunun ateş edebileceği korkusuyla camidekiler beni bırakmadı" dedi.

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