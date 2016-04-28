Ekonomik güvende düşüş devam ediyor

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen Ekonomik Güven Endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 6,1 oranında azalarak 78,27 değerinden 73,46 değerine düştü. Böylece bu yılın ilk dört ayındaki düşüş yüzde 27,08’e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre, bu yılın ilk iki ayında üst üste büyük bir düşüş görülen endeks değerinde Mart’ta görülen toparlanma eğilimi Nisan’da tekrar tersine döndü. Endeks değeri bir önceki aya göre Ocak’ta yüzde 16,8, Şubat’ta yüzde 14,8 düşmüş, Nisan’da ise yüzde 9,5 artmıştı.

2016’ya kötümserlik egemen

Ekonomik duruma ilişkin “iyimserliği” ifade eden 100 üzeri bir değere en son 2015 Aralık’ta çıkan endeks, 2012’nin 9, 2013’ün 11 ayında 100 değeri üzerinde gerçekleşmişti. 2014’te sadece 3 ay, 2015’te ise sadece 2 ay 100 üzeri değere ulaşabilen endeks, 2016’da henüz 100 üzeri bir değer alamadı.

Hizmet sektöründe önemli düşüş

Ekonomik güven endeksindeki düşüş, perakende ticaret ve hizmet sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

2012, 2013 yıllarında hep 100 değeri üzerinde seyreden hizmet sektörü güven endeksi 2014’ün ikinci ayından itibaren 100’ün altındaki değerleri görmeye başladı. Ancak bu yılın başına kadar en düşük değeri 2014 Kasım’ında 97,3 oldu. 2016’nın ilk dört ayında ise sırasıyla 92,5, 89,2, 93,5 ve 89,9 değerleri aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi %5,9 oranında azalarak 103,95 oldu. Hizmet sektörü güven endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre %3,8 oranında azalarak 93,50 değerinden 89,93 değerine düştü.

İnşaat sektörü güven endeksi ise %0,1 oranında artarak 81,54 oldu. Reel kesim güven endeksi %1,5 oranında artarak, 104,10 değerinden 105,70 değerine yükseldi. Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre %2,2 oranında artarak Nisan ayında 68,46 değerine yükseldi.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.