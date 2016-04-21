Tüketici güveninde artış eğilimi

Tüketici güven endeksi, Nisan’da bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında artarak 68,64’e yükseldi. Böylece endeks son üç ayın en yüksek seviyesine çıktı ancak güven sınırı olarak tanımlanan 100 değerinin altında kalmaya devam etti.

Tüketici güven endeksi %2,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre %2,2 oranında arttı; Mart ayında 67 olan endeks Nisan ayında 68,46 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi %0,2 arttı

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre %0,2 oranında arttı. Mart ayında 89,77 olan endeks değeri Nisan ayında 89,97 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının artmasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi %1,8 arttı

Mart ayında 89,41 olan genel ekonomik durum beklentisi endeksi %1,8 oranında artarak, Nisan ayında 91,02 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre arttığını göstermektedir.

İşsiz sayısındaki düşüş beklentisi arttı

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre %1,9 oranında artarak, Nisan ayında 69,11 değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında azalış bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali %13,1 arttı

Tasarruf etme ihtimali endeksi %13,1 oranında arttı. Mart ayında 21,01 olan endeks, Nisan ayında 23,75 değerine yükseldi. Bu artış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre arttığını göstermektedir.

Tüketici eğilim anketinde tüketicilerin kişisel mali durumlarına ve genel ekonomiye ilişkin değerlendirmeleri ve beklentileri ölçülmekte; yakın gelecekteki planlanan harcamalarına ve tasarruflarına ilişkin eğilimleri saptanıyor.

Hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.