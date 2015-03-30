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Ekonomi

Ekonomik güven endeksi yüzde 15.4 düştü

Ekonomik güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 15.4 gibi çok yüksek oranda düşerek 74.85 değerine geriledi

30 Mart 2015 14:22

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Ekonomik güven endeksindeki azalma; tüketici, imalat sanayi (reel kesim), perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Söz konusu endeksler bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 0.1, yüzde 1.5, yüzde 2.7 ve yüzde 1.0 azalırken hizmet sektörü güven endeksi Ocak ayında Aralık ayına göre yüzde 2.1 arttı.

TÜİK'in yeni yayımlamaya başladığı endeks, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetliyor.

Ekonomik güven endeksi, tüketici güven göstergesi ile mevsim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi (reel kesim), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ilişkin güven göstergelerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.

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