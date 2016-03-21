Tüketici kötümserliği martta da devam etti

Tüketici güven endeksi, mart ayında bir önceki aya göre %0,5 oranında artsa da 100’ün altında kalarak kötümserliğin devam ettiğini gösterdi. Şubat ayında 66,64 olan endeks mart ayında 67’ye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Hanenin maddi durum beklentisi %0,5 arttı

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre %0,5 oranında arttı. Şubat ayında 89,31 olan endeks değeri mart ayında 89,77 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının artmasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi %0,7 azaldı

Şubat ayında 90,03 olan genel ekonomik durum beklentisi endeksi %0,7 oranında azalarak, mart ayında 89,41 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre azaldığını göstermektedir.

İşsiz sayısındaki düşüş beklentisi arttı

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre %2,5 oranında artarak, mart ayında 67,80 değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında azalış bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali %0,2 azaldı

Tasarruf etme ihtimali endeksi %0,2 oranında azaldı. Şubat ayında 21,05 olan endeks, mart ayında 21,01 değerine düştü. Bu azalış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre azaldığını göstermektedir.