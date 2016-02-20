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Ekonomi

Tüketici ekonomiye güvenmiyor; endeks üç aydır düşüşte

Tüketici güven endeksi, Şubat ayında 70'in de altına çekilerek 66.64 düzeyine indi

20 Şubat 2016 10:57

Tüketici güven endeksi, Şubat ayında da düşerek, 66.64 düzeyine geriledi.  Endeksin 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser duruma işaret ediyor.

DHA'nın haberine göre; tüketicinin, ekonomide mevcut durum ve geleceğe ilişkin beklentilerini ölçen tüketici güven endeksi üç aydır üst üste yüksek oranlarda düşüyor. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 7 azalarak, Ocak ayındaki 71.62 değerinden, Şubat ayında 70'in de altına çekilerek 66.64 düzeyine indi. Kasım seçimlerinden sonra 77.1 olan endeks, Aralık'ta 73.6'ya, Ocak'ta da 71.62'ye düşmüştü.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

 

Hanenin maddi durum beklentisi yüzde 3.1 azaldı

 

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.1 azaldı. Ocak ayında 92.17 olan endeks değeri Şubat ayında 89.31 oldu. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının azalmasından kaynaklandı.

Ocak ayında 95.65 olan genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 5.9 azalarak, Şubat ayında 90.03 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor.

 

İşsiz sayısı beklentisi yüzde 10.1 azaldı

 

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 10.1 azalarak, Şubat ayında 66.17 değerine düştü. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında azalış bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

 

Tasarruf etme ihtimali yüzde 16.1 azaldı

 

Tasarruf etme ihtimali endeksi ise yüzde 16.1 gibi çok büyük oranda düştü. Ocak ayında 25.09 olan endeks, Şubat ayında 21.05 değerine düştü. Bu azalış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor.

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin kişisel mali durumlarına ve genel ekonomiye ilişkin mevcut dönem değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri ölçülüyor ve yakın gelecekte yapılması planlanan harcamalarına ve tasarruflarına ilişkin eğilimleri saptanıyor.

 

 

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