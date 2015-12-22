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Ekonomi

Tüketici güven endeksi Aralık’ta yüzde 4,6 azaldı

Tüketici güven endeksi aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 4,6 azalarak 73,58'e geriledi

22 Aralık 2015 19:15


Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 4,6 azalarak, Kasım ayındaki 77,15 düzeyinden Aralık ayında 73,58'e geriledi.

Anket sonuçlarından hesaplanan ve 0-200 aralığında değer alabilen tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin kişisel mali durumlarına ve genel ekonomiye ilişkin mevcut dönem değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri ölçülüyor ve yakın gelecekte yapılması planlanan harcamalarına ve tasarruflarına ilişkin eğilimleri saptanıyor.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6 azaldı. Kasım ayında 95,66 olan endeks değeri Aralık ayında 93,19 oldu. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının azalmasından kaynaklandı.

Kasım ayında 105,9 olan genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 5,6 azalarak, Aralık ayında 99,91 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,4 azalarak, Aralık ayında 78,41 değerine düştü. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında azalış bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 1,9 arttı. Kasım ayında 22,37 olan endeks, Aralık ayında 22,79 değerine yükseldi. Bu artış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre arttığını gösteriyor. 
 

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