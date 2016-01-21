Tüketici Güven Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,7 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında azaldı; Aralık ayında 73,58 olan endeks Ocak ayında 71,62 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi %1,1 azaldı

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre %1,1 oranında azaldı. Aralık ayında 93,19 olan endeks değeri Ocak ayında 92,17 oldu. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının azalmasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi %4,3 azaldı

Aralık ayında 99,91 olan genel ekonomik durum beklentisi endeksi %4,3 oranında azalarak, Ocak ayında 95,65 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre azaldığını göstermektedir.

İşsiz sayısı beklentisi %6,2 azaldı

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre %6,2 oranında azalarak, Ocak ayında 73,57 değerine düştü. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında azalış bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali %10,1 arttı

Tasarruf etme ihtimali endeksi %10,1 oranında arttı. Aralık ayında 22,79 olan endeks, Ocak ayında 25,09 değerine yükseldi. Bu artış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre arttığını göstermektedir.

Tüketicilerin kişisel mali durumlarına ve genel ekonomiye ilişkin beklentileri ölçülmekte ve yakın gelecekte yapılması planlanan harcamalarına ve tasarruflarına ilişkin eğilimlerinin saptandığı anket sonuçlarında tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.