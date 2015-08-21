Tüketici güveni 6,5 yılın en düşüğünde

Tüketici güven endeksi Ağustos ayında 62,35'le 6,5 yılın en düşük düzeyine indi. Tüketici güven endeksi, Ağustos'ta 62.35'e gerileyerek 6.5 yılın en düşük değerini aldı.

Merkez Bankası ve TÜİK işbirliği ile hazırlanan endeks Temmuz ayında 64.66 değerini almıştı. Endeks Ağustos'ta bir önceki aya göre yüzde 3.6 geriledi.

TÜİK verilerine göre, 2012'de güncellenmiş endeksin geri çekme yöntemi ile 2004-2011 değerlerinin mevcut endekse uyarlanmış haliyle veri Mart 2009'da görülen 61.55 seviyesinden bu yana en düşük seviyeye geriledi. Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100'den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durum olduğunu gösteriyor.