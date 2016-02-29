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Ekonomi

Ekonomik güven endeksi 4 yılın en düşük seviyesinde

Ekonomik güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 14,8 oranında azaldı

29 Şubat 2016 16:14

Ekonomik güven endeksi Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 14.8 azalışla 71.46'ya gerileyerek, TÜİK'in veriyi hesaplamaya başladığı Ocak 2012'den beri en düşük değeri aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in açıklamasına göre, ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, hizmet, perakende ticaret, inşaat ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Ekonomik güven endeksi Kasım'da 104.8, Aralık'ta 100.8, Ocak'ta ise 83.9 değerini almıştı.

Endeks, tüketici güven göstergesi ile mevsim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi (reel kesim), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ilişkin güven göstergelerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.

TÜİK endeksin, ekonomik büyümeye ilişkin olarak diğer ekonomik göstergelere kıyasla daha erken bilgi sağladığından öncü bir gösterge olduğunu belirtiyor.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması ortalama üzeri güveni; 100'den küçük olması ise ortalama altı güveni göstermekte.

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