Ekonomi Bakanı: İsrail bizim için önemli bir müttefik

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İsrail'in Türkiye için önemli bir ülke ve müttefik olduğunu savunarak, "İsrail ile inşallah bu hafta sonu, özür dileme, tazminat ve Gazze'nin insani ihtiyaçlarının karşılanmasının garanti altına alınması ile ilgili gelişmelerde sonuçlar alınacak. Bizim için İsrail önemli bir ülke ve müttefik” dedi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Zeybekci, Beyağaç İlçesi'nde Kaymakam Muhammet Serkan Şahin, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından karşılandı. Kaymakamlığı ziyaret eden Bakan Zeybekci, gazetecilere yaptığı açıklamada İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla ilgili olarak yapılan halk oylamasını değerlendirdi. Bakan Zeybekci, İngiltere'de yapılan halk oylamasından çıkan sonucun önemli ve tarihi bir kırılma noktası olduğunu belirterek, "İngiltere'de anketler tam anlamıyla ters köşe oldu. Avrupa Birliği'nin yeniden sorgulandığı, köklü bir şekilde temellerinin sarsıldığı, bundan sonra değişimlerin olacağı dönem başlıyor. İngiltere siyasi olarak Avrupa Birliği'nden mutlaka ayrılacaktır. Halkın iradesi böyle diyor. İngiltere Avrupa Birliği ile ekonomik entegrasyonuna devam edecektir. Avrupa Birliği anlamında üst düzeyde bir kayıp. Avrupa Birliği'nin 2009'dan sonraki her yüzde 35 büyümesi İngiltere'den kaynaklanıyordu. İngiltere'nin kararı başka gelişmeleri de tetikler. Türkiye'nin Gümrük Birliği kapsamındaki ekonomik entegrasyonu daha güçlü olacaktır. Başka ülkeler İngiltere'nin olmadığı bir Avrupa Birliği'nin tek kanatlı olduğu endişesi taşıyacaktır" dedi.

Rusya’ya ihracat yüzde 50 azaldı

Açıklamasında Rusya ile olan ilişkilere de değinen Zeybekci, "Yurt dışındaki müteahhitlik işlerimizin yüzde 15-20'lik kısmını Rusya ile yapıyorduk. Rusya ile müteahhitlik hizmetleri 2016 yılında hemen hemen sıfır noktasındadır. Rusya ihracatımızda yüzde 50 civarında bir düşüş söz konusudur. 2015 yılında düşmüştü, bu sene biraz daha düştü. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ile birlikte hepimizin hedefi, düşmanlarımızın sayısını azaltmak, dostlarımızın sayısını arttırmak. Umarım Rusya ile olan problem biter. Çünkü bitmesi iki ülkenin menfaatinedir. Böyle bir problem eğer Türkiye'ye bir zarar veriyorsa, Rusya'ya iki zarar veriyor. Sürdürmenin hiçbir anlamı yok" dedi.

“İsrail önemli bir müttefik”

Bakan Zeybekci, İsrail'in Türkiye için önemli bir ülke ve müttefik olduğunu savunarak, "İsrail ile inşallah bu hafta sonu, özür dileme, tazminat ve Gazze'nin insani ihtiyaçlarının karşılanmasının garanti altına alınması ile ilgili gelişmelerde sonuçlar alınacak. Bizim için İsrail önemli bir ülke ve müttefik. Gerek ekonomik gerek askeri gerek stratejik anlamda işbirliği amaçladığımız, ülkemizin menfaatlerini en üst düzeyde maksimize edecek bir müttefiğimiz. O anlamda da işbirliği yapmamız gereken bir ülkedir. Bu hafta sonu iyi sonuçlar alacağımızı tahmin ediyorum" diye konuştu.