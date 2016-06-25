Mavi Marmara'dan sonra bir ilk; İsrailli milletvekili Svetlova Türkiye'yi ziyaret etti

Mavi Marmara saldırısının ardından ilk kez İsrailli bir milletvekili, akademik bir toplantıya katılmak için Türkiye'ye geldi. İsrail Siyonist Birliği Partisi üyesi Milletvekili Ksenia Svetlova ‘İsrail-Türkiye Anlaşmasına Doğru’ başlıklı toplantıya konuşmacı olarak katıldı.

Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi'nin (GPoT) İsrail düşünce kuruluşu MİTVİM Enstitüsü işbirliğiyle düzenlediği ve Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanı Doç. Dr. Mesut Özcan, İsrail Milletvekili Ksenia Svetlova, Türkiye'nin Tel Aviv Eski Büyükelçisi Oğuz Çelikkol ve İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Shai Cohen'in de katıldığı yuvarlak masa toplantısında, Türkiye-İsrail İlişkilerindeki normalleşme sürecine dair gelişmeler tartışıldı. Taksim'de bir otelde gerçekleşen toplantı, basına kapalı olarak gerçekleşti.

"İk ülke arasında işbirliği sağlanacak "

Toplantıda verilen arada İsrailli milletvekili Ksenia Svetlova, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ortadoğu'daki istikrarsızlıkla birlikte iki demokratik ülkenin ilişkilerinin normalleşmesinin olumlu olacağını belirten Svetlova, "İki ülke arasında işbirliği sağlanacak" dedi.

Anlaşmanın henüz somutlaşmadığını söyleyen Svetlova, "Gazze meselesi tabi ki konuşuluyor. Bu konuda Türkiye'ye insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için bir avantaj sağlanıyor. Bunu sadece Filistinlilerin hayatlarını düzeltmek için değil ortak bir işbirliği alanı yaratma açısından önemli görmek lazım. Hem Filistinlilerin güvenliği açısından da önemli bu. Filistin'in güvenliği aynı zamanda İsrail'in güvenliği" diye konuştu.

Mavi Marmara'yla ilgili özür dilendiğini hatırlatan Svetlova, "Geri kalan tazminat konusu, burada Türkiye'ye de iş düşüyor. Bu sorunun daha da büyümemesi için iki ülkenin geleceği açısından da birlikte çalışmaya devam etmeleri gerekiyor" dedi.

Yaptıkları toplantının, ilişkilerde önemli gelişmelerin olduğu bir döneme denk geldiğini hatırlatan Türkiye'nin Eski Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol, "Biliyorsunuz pazar günü önemli bir toplantı olacağını anlıyoruz. Bu toplantıda bir anlaşma çıktığı takdirde Türk-İsrail ilişkilerini normalleştirme imkanı olacak. Ortadoğu'da çok önemli gelişmeler meydana geliyor. İki komşumuzda iç savaş yaşanıyor. Bu iç savaşlar bölgedeki bütün dengeleri değiştirecek sonuçlar doğurabilir. Bu aşamada Türk-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi önemli" dedi.

Anlaşma için Türkiye'nin baştan itibaren üç şartı olduğunu söyleyen Çelikkol, "Bu anlaşmanın üçüncü şartı da Gazze'ye Türkiye'nin altyapıya yardım etmesi, insani yardım göndermesi, elektrik, su şebekelerinin yenilenmesi gibi bazı imkanları da beraberinde getireceği anlaşılıyor. Üç şartın yerine getirilmesinin ardından Türk-İsrail ilişkilerinin geliştirilmesi önemli" diye konuştu.

Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşmenin yeni bir Büyükelçinin atanması anlamına geleceğini söyleyen Çelikkol, "Biliyorsunuz dışişleri bakanlığında bir yaş limiti var. Yaş limitini doldurduğum için emekli oldum. O bakımından genç bir diplomat arkadaşımız normalleşmeyle birlikte gidecektir" dedi. Çelikkol Türkiye-İsrail anlaşmasının Filistin içindeki sorunların çözümü konusunda da fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.