Mavi Marmara avukatı: İsrail ile yapılan görüşmelerin amacı davayı bitirmek

Mavi Marmara avukatlarından Cihat Gökdemir, İsrail’le yapılan görüşmelerin amacının davaların bitirilmesi olduğunu söyleyerek, “Uyarıyoruz, davalara engel olacak adımlar atmayın” dedi.

Gazze’ye insani yardım taşıyan “Mavi Marmara” gemisine yönelik İsrail askerlerince düzenlenen ve 10 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin, aralarında olay tarihinde İsrail Genelkurmay Başkanı olan Rau Aluf Gabiel Ashknazi’nin de bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davanın dün 11. duruşması yapıldı. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın geldiği aşama hakkında bilgi veren Avukat Cihat Gökdemir, İsrail ile yapılan görüşmelerin davanın bitirilmesi amacıyla yapıldığını ileri sürdü.

“Engel olmasınlar”

Gökdemir sözlerini şöyle sürdürdü: “İsrail’le Türkiye arasında yapılan görüşmelerin baş sebebi bu davalardır. Türkiye’nin Mavi Marmara’dan sonra ilişkilerini kesmiş olması, özellikle batının baskısıyla iki ülkenin Ortadoğu’da yeniden normal diplomatik ilişkilere dönmesi için yaptığını sandığınız görüşmelerin birçoğu, aslında bu davaların bitirilmesi amacıyla yapılmaktadır.” Türkiye vatandaşları haricinde bu davaya 37 ülke vatandaşının da dahil olduğunu ifade eden Gökdemir, “Bunların yaptıkları şikayetleri ne yapacaksınız? Bu nedenle bu tür girişimlerde bulunan, bunu ümit eden diplomatları ve bürokratları buradan uyarıyoruz; hukuki alanda bu davalara engel olucu adımlar atmasınlar” diye konuştu.

Mağdurlardan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım da, Türkiye halkının İsrail’in ne yapmaya çalıştığını iyi bildiğini söyledi. Yıldırım, “Orayla ilişkileri geliştirmek isteyen ya da bu ilişkilerin gelişmesinden dolayı bir takım menfaatleri olacağı için şu son görüşmelerden dolayı sevinenlere söylüyorum; büyükelçileri atamakla gayret etmeyin, bu iş bitmiştir. Türkiye halkı İsrail’in PKK’nın arkasında olduğunu biliyor. Yeri geldiğinde Türkiye askerini de vurduğunu çok iyi biliyor” dedi.

“Masaya oturmayacağız”

Mavi Marmara saldırısında öldürülen Cengiz Akyüz’ün oğlu Furkan Akyüz, isteklerinin ilk sırasında Gazze’ye olan ablukanın kaldırılması olduğunu belirterek, “Abluka kalkmadıkça istedikleri kadar tazminat konusunda konuşsunlar umurumuzda değil. Gazze’ye elektrik, su, doğal gaz verilmedikçe biz o tazminat masasına oturmayacağız” ifadelerini kullandı.

“Abluka kalkmalı tazminat son konu”

İsrail’in uluslararası arenada özür dilemesi gerektiğine vurgu yapan Yıldırım, “Şımarık İsrail’e gerçek bir ders vermeden, İsrail’i affetmek diye bir şey söz konusu olmaz. Özür dilenecek, dilendi, Allah’a şükürler olsun. İsrail, bu özrü dilemekle zaten bir ders aldı. İkincisi abluka ve ambargonun kalkmasıdır. Bunlar kalkmadan yapılacak her şey halkın gönlünde mutluluk oluşturmaz. Biz de bunu kabul etmeyiz. Tazminat son meseledir” şeklinde konuştu.