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Politika

İsrail anlaşması öncesi Erdoğan, Halid Meşal'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hamas'ın siyasi büro şefi Halid Meşal arasındaki görüşmede, Gazze'ye uygulanan ablukanın ele alındığı belirtildi

25 Haziran 2016 00:17

Mavi Marmara gemisindeki 9 kişinin İsrailli komandolarca öldürülmesinden sonra Türkiye ve İsrail arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için yapılacak anlaşma öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Hamas siyasi büro şefi Halid Meşal bir araya geldi. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yıldız Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşen görüşmede, Filistinliler arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesine yönelik çabaların yanı sıra, Türkiye tarafından Filistinlilere yapılan insani yardımların da ele alındığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye olarak Filistinlilerin sıkıntılarını hafifletmeye büyük önem verdiklerine de değindiği belirtildi.

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