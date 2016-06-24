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Dünya

İsrail basını: Güvenlik Kabinesi Türkiye ile anlaşmayı onaylamak için toplanacak

İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkilerin anlaşmadan sonra normalleşeceği öngörülüyor

24 Haziran 2016 02:05

Gazze ablukasını kırmaya giden Mavi Marmara gemisindeki 9 kişinin İsrailli komandolarca öldürülmesinden sonra Türkiye ve İsrail arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için yapılacak anlaşmayı, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin çarşamba gününün toplanacağı öğrenildi.

Uzun süredir masada olan iki ülkenin 26 Haziran tarihinde anlaşmayı açıklayacakları öne sürülmüştü. Temmuz ayına kadar devam edecek olan nihai anlaşma sürecinde İsrail'in Gazze’ye uyguladığı ambargoyu Türkiye için esnetmesi, Gazze'de enerji santralı ve su arıtma tesisinin de yapılması aktarılan bilgiler arasında. 

Jerusalem Post gazetesinin üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, İsrail Güvenlik Kabinesi, Türkiye ile yapılacak anlaşmayı değerlendirmek için 29 Haziran 2016 tarihinde biraraya gelecek.

 

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