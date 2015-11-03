Egzoz skandalı Porsche'ye de sıçradı

Alman otomobil devi Volkswagen'de ortaya çıkan egzoz gazı skandalı ünlü spor otomobil markası Porsche'ye de sıçradı. Alman basınının Amerika Çevre Koruma Dairesi'ne (EPA) dayanarak verdiği haberlere göre, daha önce yalnızca 2 litrelik dizel motorlarda var olduğu öne sürülen manüplasyondan 3 litre dizel motorlar da etkilendi.

9 kat daha yüksek değer

EPA verilerine göre VW, Audi ve Porsche markalarının 2014-2016 arası 3 litre dizel motorlarında yürütülen testlerde, sözkonusu motorlarda olması gereken değerlerin 9 katı yüksek değerler görüldü. Haberlerde manipülasyondan etkilendiği belirtilen 3 litre motorların VW Touareg (2014), Porsche Cayenne (2015) ile Audi'nin A6 Quattro, A7 Quattro, A8, A8L ve Q5 (2016) modelleri olduğu kaydedildi. 3 litre dizel motorlarda ABD'de 10 bin aracın etkilendiği tahmin edilirken, dünya genelinde kaç otomobilin skandaldan etkilendiği konusu şimdilik netlik kazanmadı.



