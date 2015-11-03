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Dünya

Egzoz skandalı Porsche'ye de sıçradı

Egzoz emisyon değerlerinin 2 litrelik dizel motorlarda da maniple edildiği belirlendi

03 Kasım 2015 21:55

Alman otomobil devi Volkswagen'de ortaya çıkan egzoz gazı skandalı ünlü spor otomobil markası Porsche'ye de sıçradı. Alman basınının Amerika Çevre Koruma Dairesi'ne (EPA) dayanarak verdiği haberlere göre, daha önce yalnızca 2 litrelik dizel motorlarda var olduğu öne sürülen manüplasyondan 3 litre dizel motorlar da etkilendi.

 

9 kat daha yüksek değer 

 

EPA verilerine göre VW, Audi ve Porsche markalarının 2014-2016 arası 3 litre dizel motorlarında yürütülen testlerde, sözkonusu motorlarda olması gereken değerlerin 9 katı yüksek değerler görüldü. Haberlerde manipülasyondan etkilendiği belirtilen 3 litre motorların VW Touareg (2014), Porsche Cayenne (2015) ile Audi'nin  A6 Quattro, A7 Quattro, A8, A8L ve Q5 (2016) modelleri olduğu kaydedildi. 3 litre dizel motorlarda ABD'de 10 bin aracın etkilendiği tahmin edilirken, dünya genelinde kaç otomobilin skandaldan etkilendiği konusu şimdilik netlik kazanmadı. 


 

 

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