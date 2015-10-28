Volkswagen'den bir özür daha

Volkswagen Marka Müdürü Herbert Diess, Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen Otomobil Fuarı'nda emisyon skandalı için özür diledi. Şirketin Japonya birimi başkanı Sven Stein ise, fuarda Japonlara özgü, başını eğerek yaşananlardan dolayı özür diledi.

Hürriyet’te yer alan habere göre Diess, önceliklerinin sorunu çözmek ve müşteri güvenini geri kazanmak olduğunu belirterek, benzer bir skandalın tekrarlanmamasından emin olmak istediklerini söyledi. VW Japonya bölümü başkanı Sven Stein ise özür dilemek için Japonların yaptığı gibi birkaç saniye eğdi. Stein, önümüzdeki yılın ilk çeyreği için Japonya'da planlanan dizel araçların lansmanının yılın ikinci yarısına kadar gecikeceğini de ifade etti.

Volkswagen'in eski CEO Martin Winterkorn, ABD 'deki emisyon testlerinde manipülasyon iddiasına ilişkin 22 Eylül'de özür dilemişti.

Winterkorn, şirketin sayfasında yayımlanan video mesajında, milyonlarca insanın Volkswagen markasına, otomobillerine ve teknolojisine güvendiğini belirterek, "Bu güveni boşa çıkardığımız için çok üzgünüm" demişti.