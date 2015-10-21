Tüketici Hakları Derneği'nden Volkswagen açıklaması: Tüketicilere araç bedelini isteme hakkı doğar

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Volkswagen’in Jetta ve Canddy araçlarının satışını durduracağını açıklamasının ardından Makina Mühendisleri Odası “Otomobillerin geri çağrılması gönüllülük esasına göre olamaz. Bu bir kamu davasıdır” derken Tüketici Hakları Derneği “Tüketicilerin bu cihazın bedelini isteme hakkının doğduğunu” söyledi.

Birgün’den Neslihan Karataş’ın haberine göre; Volkswagen’in ABD ve Avrupa’da yol açtığı emisyon krizi için çözümler aranırken, krizin etkilediği ülkelerden Türkiye’de konuyla ilgili gerekli adımların atılmadığı iddia ediliyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fahri Işık, dün Volkswagen’in Jetta ve Canddy’de 1,6 dizel motorlu araçlarının satışını gönüllü olarak durduracağını açıkladı. Bakan Işık, emisyon krizinin çevreye verdiği zarar ve tüketici mağduriyeti üzerinde durmayarak, ‘‘İsveçli SAAB firması ile çalışacağız. Bunun maliyeti ise bize 40 milyon avro” dedi. Makina Mühendisleri Odası (MMO) ve Tüketici Hakları Derneği, hükümeti ve Doğuş Otomotiv’i eleştirerek, sorunun çözümünün yanlış yollarda arandığını kaydetti. Tüketiciler ise hukuki yollara başvurmaya başladı.

"Çözüm bu değil"

MMO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Aslan, emisyon krizinin çözümün yanlış yollarda arandığına dikkat çekerek, “Otomobillerin geri çağrılması gönüllülük esasına göre olamaz. Bu bir kamu davasıdır. Oluruna bırakamazsınız bu işi’’ dedi. Asıl sorumlunun Doğuş Grubu olduğunu, ancak şirketin sorumluluktan kaçındığını dile getiren Aslan, şöyle devam etti: “Şu an gelinen noktada araç sahibi kişilerin mağduriyeti ortaya çıkmaktadır. Bu konu tek başına araç sahiplerini ilgilendiren bir konu değildir. Türkiye’de 40 katı aşan emisyon değerine sahip havayı soluyoruz hepimiz. Devlet bu konuda kapsamlı bir araştırma yapmalıdır. Kusurlu ve hatalı imalata bağlı olarak yurttaşın mağduriyetinin, hem maddi hem manevi anlamda nasıl giderilmesi gerektiği, daha bilimsel ve daha doğru bir şekilde saptanmalıdır.”

“Tüketici parasını isteyebilir”

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turan Çakar ise tüketici emisyon değerlerine aykırı olan bu cihazın kusurlu olması nedeniyle, tüketicilerin bu cihazın bedelini isteme hakkının doğduğunu dile getirdi. Çakar, şöyle devam etti: “Tüketici haklarına göre çevreye ve sağlığa büyük anlamda zarar veren bu cihaz ‘ağır kusur’ kapsamına girmektedir. Ağır kusurlu herhangi bir cihazda ise üretici değil, tamamen bu aracı ithal eden firma sorumlu olur. Üretilirken ya da ithal edilirken cihaz incelenmediği için bu duruma gelinmiştir. Bu anlamda ithalatçı da üretici kadar sorumludur burada. Türkiye’nin iç mevzuatı ve tüm bunları dikkate aldığımızda tüketicinin bu cihazın bedelini isteme hakkı doğuyor.’’

İlk dava açıldı

Türkiye’de satılan araçların emisyon oranları ve çevre zararı ile ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmazken, tüketiciler hukuki yola başvurmaya başladı. Türkiye'deki bir tüketici tarafından açılan bu konudaki ilk davada davalılar Volkswagen AG, Doğuş Otomotiv ve aracı satan bayi oldu.