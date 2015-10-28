Volkswagen 15 yıl sonra ilk kez zarar etti

Emisyon skandalıyla gündemden düşmeyen, Avrupa'nın en büyük otomotiv üreticisi Volkswagen, 15 yıldır ilk kez bir çeyrek dönemde zarar etti. Otomotiv devi üçüncü çeyrekte 3.48 milyar Euro (3.85 milyar dolar) faaliyet zararı açıkladı.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre; dizel araçlarda ortaya çıkan emisyon skandalıyla sarsılan Volkswagen, 3'üncü çeyrekte 3,48 milyar Euro faaliyet zararı oluştuğunu duyurdu. Analistler de 3 milyar 260 milyar ile 3 milyar 470 milyar Euro aralığında zarar bekliyorlardı.

Üçüncü çeyrekte vergi sonrası zarar 1 milyon 673 milyon euro oldu. Geçen yılın aynı döneminde 2,97 milyar Euro kar ortaya çıkmıştı. Üçüncü çeyrekte ciro ise 50,7 milyar Euro olan beklentilerin üzerinde 51,5 milyar Euro oldu.

Volkswagen CEO'su Mathias Mueller yaptığı yazılı açıklamada, "Üçüncü çeyrek rakamları bir yandan mevcut durumun ilk etkisini açıkça gösterirken, bir yandan da Volkswagen Grubu'nun çekirdek gücünü ortaya koyuyor" dedi.

Analistler hali hazırda 20 milyar Euro olan VW grubunun maliyet giderlerinin bu yıl 78 milyar Euro’ya yükseleceğini tahmin ediyor. Volkswagen geçtiğimiz yıl 3 milyar 230 milyon Euro kar açıklamıştı.