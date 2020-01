Volkswagen skandalının faturası işçilere kesilecek

Volkswagen’in (VW) emisyon skandalının faturasının işçilere kesileceği konuşuluyor. Şirket, işçilere ödenen ‘kârdan pay’ı iptal etmeye hazırlanıyor. VW ayrıca, 2016 yılında gündemde olan terfi ve ücret artışlarını donduracak.

Evrensel’den Akif Pirinççi’nin haberine göre; VW’nin kadrolu işçilerine her yıl ödenen 'kârdan pay'ın iptal edilmesi gündemde. VW fabrikalarının olduğu şehirler vergi gelirlerinin düşeceği için bütçelerini dondurdular.

Ekim ortasında Wolfsburg’da, VW merkezinin de bulunduğu fabrikada düzenlenen işyeri toplantısında 20 binden fazla işçinin karşısına ilk kez çıkan tekelin yeni Ceo’su Matthias Müller, “Çok zor bir sürecin başlangıcında olduğumuz buradaki herkes tarafından biliniyor. Fakat bu zorlukların bizi yıldırmayacağı, bu süreçten güçlenerek çıkacağımızı söylemek istiyorum” dedi. Müller, “Bu süreci başarıyla aşmamız için daha önce alınan bütün kararları, belirlenen bütün hedefleri gözden geçireceğiz, masaya yatıracağız” diye konuştu.

Toplam 72 bin 500 mavi ve beyaz yakalının çalıştığı Wolfsburg’da işçilerin ürettikleri otomobillerle gurur duyduklarını bildiği söyleyen yeni CEO, “Bundan dolayı yöneticilerin nasıl böyle bir hata yapabileceklerini de anlamıyorsunuz, bunu biz de anlamıyoruz. Ama skandalın bütün sorumlularının ortaya çıkartılması için her türlü çabayı gösteriyoruz, bunun için VW’den bağımsız uzmanlardan oluşan bir komisyon kurduk. Savcılığa her türlü bilgiyi sunduk ve soruşturmanın başarıya ulaşması için her türlü desteği de vereceğiz” diyerek işçilerin güvenini kazanmaya çalıştı.

Bir grup üst ve orta düzey menajerlerin yanı sıra söz konusu motorun araştırma ve geliştirmesiyle bağlantıda olan mühendislerin de açığa alınmasını, “hiç kimsenin gözyaşına bakmadan suçlular cezalandırılacak” şeklinde işçilere sunan Müller’in konuşmasının asıl önemli bölümü sonradan geldi.

Tekelin 2019 yılına kadar dünya genelinde 100 milyar Euro yatırım yapma planı olduğunu hatırlatan Müller, “Karşı karşıya kaldığımız, kalacağımız para cezaları, tazminat talepleri hakkında somut bir rakam söyleyemiyoruz. Ama çift haneli yüksek bir miktarı gözden çıkarmamız gerektiği ortada” dedi. Daha önce basına yansıyan haberlerde tekelin 40 milyar Euro para cezası ve tazminat talebiyle karşı karşıya kalabileceği belirtilmişti.

“Herkes kendi payına düşeni yapacak”

Ardından, “herkes kendi payına düşeni yapacak” diye konuşan Müller, “kârdan pay” adı altında ödenen yıllık ek ikramiyenin gelecek yıllarda ödemenin mümkün olamayacağını, 2016 yılında gündemde olan terfilerin ve ücret grubu değişikliklerinin dondurulacağını söyledi.

“Alınacak önlemlerin bunlarla sınırlı olmasını isterdim, fakat bunların da yeterli olmayacağını düşünüyorum” diye konuşan Müller, önümüzdeki süreçte işyeri temsilciliği ile masaya oturup alınacak önlemlerin ayrıntıları üzerine konuşup, karar alacaklarını söyledi.

Her ne kadar Müller işçi çıkartılacağına dair net konuşmasa da daha önce basında çıkan haberlerde kiralık işçilerin ve süreli sözleşmeye sahip olan VW işçilerinin işten çıkartılması gündeme geleceği yer almıştı. Tekel genelinde 14 bine yakın kiralık işçi olduğu belirtilirken süreli sözleşmeye sahip kaç işçinin olduğunu konusunda ise her hangi bir veri henüz açıklanmadı.

IG Metall ve VW İşyeri Temsilciliği’nin, Federal Çalışma ve Federal Ekonomi bakanlıklarına başvurdukları ve VW’deki kiralık işçilerin kısa çalışma kapsamına alınması için yasa değişikliği talep ettikleri basına yansımıştı. Bu konuda VW tekeline ortak olan Aşağı Saksonya Eyaleti’nin de girişimleri olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Nitekim VW genelinde 14 bine yakın emekçinin işten çıkartılması bütün VW işçilerinin üzerinde olumsuz etki yaratacağını bilen tekel yönetimi ve sendika yönetimi, sınıf işbirliğinin tehlikeye girmemesi için her türlü yol ve yöntemi deneyeceği söylenebilir.

Yan sanayiideki işçiler de etkilenecek

Tekelin saldırı planları otomotiv yan sanayisindeki işçileri de etkileyecek. Yan sanayi firmalarından satın alınan parçaların fiyatlarını düşürülmesi için görüşmelere başlandığı da basına yansıyan haberler arasında yer alıyor. Buna göre VW yönetimi, parça alımında yılda 2 milyar avro tasarruf etmeyi hedefliyor.

Bu ise yan sanayi firmalarında çalışan işçilerin ücretlerine direk olarak yansıyacağı anlamına geliyor. Ortalama olarak ana firmalarda çalışan işçilerden yüzde 30 civarında daha düşük ücret alan bu işçileri de önümüzdeki dönem daha fazla saldırılar bekliyor.

Bu kadar saldırı kapıdayken, binlerce kiralık ve sözleşmeli işçi topun ağzına konulmuşken IG Metall’in ne yaptığı, ne yapacağı haliyle soruların başında geliyordu. IG Metall bu soruyu yanıtladı. Sendika işçilere, üzerinde IG Metall ve VW’nin logolarının bulunduğu, “Bir Tim–Bir Aile” sloganının basılı olduğu binlerce tişört dağıttı!

Belediyelerde harcama yasağı getirildi

Almanya genelinde 28 fabrikası bulunan VW tekelinin (Audi ve VW fabrikaları) bu yılın ikinci yarısında itibaren bulundukları belediyelere vergi ödemeyecekleri, daha önce ödenmiş olan vergileri geri alacakları kesinleşti. Bunun üzerine VW’ye ait fabrikaların bulunduğu bütün şehirlerde harcama yasağı getirildi.

Örneğin Wolfsburg şehrinin işletme vergi gelirinin yüzde 70’i VW tekelinden geliyor. Bu da belediyeleri piyasadan yüksek faizde kredi almaya zorlayacak. Ayrı durum diğer şehirler için de geçerli.