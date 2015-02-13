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Politika

Egemen Bağış hakaretten mahkum edildi

AKP Milletvekili Egemen Bağış, CHP'li Aytun Çıray'a hakaretten tazminat ödemeye mahkum oldu

13 Şubat 2015 14:03

AKP Milletvekili Egemen Bağış'ın, TBMM Genel Kurul görüşmeleri sırasında CHP İzmir Milletvekili PM üyesi Dr. Aytun Çıray'a, "Şerefsiz" diye bağırması nedeniyle 2 bin 100 TL tazminat ödemesine karar verildi

Avrupa Birliği Eski Bakanı Egemen Bağış hakkında 5 Mayıs 2014 tarihinde bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergenin ön görüşmesi sırasında Çıray, "Şapkadan tavşan çıkarmayı her daim başaran bu iktidar, Rıza Sarraf'ı hapisten çıkarmayı başarmıştır. Yasal takiple elde edilen ses ve görüntü kayıtlarına göre Egemen Bağış'a 1,5 milyon dolar rüşvet verdiği iddia edilen Rıza'dan söz ediyorum" demişti.

 

Bağış, Çıray'a "şerefsizsin, yalancısın" diye bağırmıştı

 

Bağış'ın "Atina'ya Yunanlılar cami yaptırmadığı için, orada bayram namazını kılamayacağım için Brüksel'e döndüm" dediğini hatırlatan Çıray'ın "Ne kadar derin bir iman sahibi değil mi? İşte bu derin iman sahibi yaptığı bir telefon konuşmasında her cuma bir ayet salladığını söylüyor. Müşrikler gibi Allah'ın ayetleriyle dalga geçiyor. 'Bu Bakara iyi makara.' diyor. Hanımlar, beyler; bu, riyakârlıkta ve küfürde dip noktadır" demesi üzerine Bağış sataşma iddiası ile söz almış ve CHP'yi darbecilikle itham etmişti. Bağış'ın CHP'yi darbecilikle suçlaması üzerine Çıray tekrar söz alarak Egemen Bağış ile ilgili bir anısını anlatmış, Bağış da bunun üzerine Çıray'a "şerefsizsin, yalancısın" diye bağırmıştı. Çıray ise yargı yoluna giderek Bağış hakkında hakaret davası açmıştı.

 

Kenan Evren anısı

 

Çıray, 5 Mayıs 2014'te yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak bakanların savunmalarını yaptıkları Genel Kurul görüşmelerinde Egemen Bağış'la ilgili şu anısını anlatmıştı: "2000 ya da 2001 yılındaydık, Ereğli Demir Çelik fabrikalarının yönetim kurulu üyesiydim, benimle birlikte Kenan Paşa'nın damadı da orada yönetim kurulu üyesiydi. Bir gün bana geldi 'Seni birisiyle tanıştırmak istiyorum' dedi. 'Kim?' dedim, 'Türk-Amerikan dernekleri Başkanı. Orada, Amerika'da yürüyüş yapılacakmış, bizden de yardım talebi var, tanışırsan seveceksin' dedi. 'Peki, sizin tanışıklığınız nerden geliyor?' dedim. 'Kenan Paşa Amerika'ya geldiği zaman teşrifat işlerine o bakar' dedi. Şimdi, sen Kenan Paşa'nın teşrifatçılığını yapacaksın, sonra geleceksin burada 'O darbeci, bu darbeci' diye palavra atacaksın. Yani, bu iki yüzlü siyasetin varacağı nokta bu kadar mı?"

 

"Dört bakan Yüce Divan'a gitmekten haramsaray sayesinde şimdilik kurtuldular"

 

CHP İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, mahkeme kararı sonrasındaki açıklamasında, "Dört bakan Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamalarda Yüce Divan'a gitmekten haramsaray sayesinde şimdilik kurtuldular. Fakat her geçen gün içten içte biraz daha çürüyen bu çürük güce fazla bel bağlamasalar iyi olur. Egemen Bağış'ın mahkeme tarafından bana tazminat ödemeye mahkum edilmesi bunun bir göstergesidir" dedi.

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