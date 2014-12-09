İşte Egemen Bağış'ın Soruşturma Komisyonu’na verdiği ifadenin tam metni

TBMM Soruşturma Komisyonu’na ifade veren eski AB BakanıEgemen Bağış, Reza Zarrab’tan çikolota kutusu içinde rüşvet aldığı iddiasına “Para almadım. Çikolata, takım elbise, gömlek ve kravat hediyelerini aldım. Hediye alıp vermek Türk geleneğidir. Beşeri ilişkiler içinde de arayıp teşekkür ettim” dedi. Bağış, Zarrab’ın yakınlarına para karşılığı vize almalarına yardımcı olduğu iddiasıyla ilgili olarak da “Kim gelse vize için yardımcı olurum, bunun için 500 bin TL mi alınır?” diye konuştu.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, dört eski bakanla ilgili rüşvet aldıkları iddiasıyla kurulan TBMM Soruşturma Komisyonu, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın ardından dün de eski AB Bakanı Egemen Bağış’ın ifadesini aldı. Komisyon, gelecek hafta çarşamba günü eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, perşembe günü de eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ı dinlemesi bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, toplantıya 3 avukatıyla birlikte gelen Bağış, Reza Zarrab’tan çikolata kutusu içinde 500 bin dolar rüşvet aldığı iddialarını reddetti. Zarrab’tan gelen çikolota, takım elbise, gömlek ve kravat gibi hediyeleri aldığını kabul eden Bağış, menfaat sağlamadım. Hediye alıp vermek Türk geleneğidir” dedi. Zarrab’ın tapelerde “Çikolata kutusuna 500 bin lira koyun” dediğinin anımsatılması üzerine Bağış, “Ben almadım, benim dışımdaki bir konuşma. Ben söylemiş miyim para aldım diye” ifadesini kullandı. Bazı AKP’li üyelerin bu sırada “500 bin dolar ayakkabı kutusuna sığar mı?” dedikleri öğrenildi. Bağış, tapelere göre Zarrab’ı arayıp teşekkür ettiğinin anımsatılması üzerine de “Bana hediye göndermiş, beşeri ilişkiler çerçevesinde ben de arayıp teşekkür ettim” yanıtını verdi.

EGEMEN BAĞIŞ'IN KOMİSYONA VERDİĞİ İFADENİN TAM METNİ