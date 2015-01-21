Egemen Bağış oy attı, sosyal medya tartıştı: Ayet sallıyormuşum gibi çek panpa

Yolsuzluk nedeniyle istifa eden Egemen Bağış'ın Meclis'teki Yüce Divan oylamasında, oyunu fırlatarak atmasına sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi.

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası istifa etmek zorunda kalan 4 Bakan'dan birisi olan Egemen Bağış'ın Meclis Genel Kurulu'nda Yüce Divan oylaması sırasında oy kullanırken "çektiği hareket" sosyal medyada olay oldu.

Egemen Bağış'ın bu hareketi için yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

* Ayet sallıyormuşum gibi çek panpa

* Ayet de sallarım oy da

* Küstahlığın resmi

* Egemen Bağış'ın oy atışı "kaç para lan bi' yüce divan?" havasında.

* Egemen Bağış Meclis'e bahşiş bırakıyor.

Kimisi "Türkiye bu fotoğrafı haketmiyor" derken kimileri de "Günün Özeti bir fotoğraf" yorumunda bulundu.

Bilindiği üzere Egemen Bağış, yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa etmek zorunda kalmış, öte yandan Kuran-ı Kerim'le dalga "bakara makara, her cuma bir ayet sallıyorum" sözleriyle büyük tepki toplamıştı.