Egemen Bağış'a göre Yüce Divan, darbe girişiminin son perdesi!

17 Aralık yolsuzluk operasyonunda İranlı işadamı Reza Zarrab'tan üçer kez 500 bin dolar aldığı iddia edilen eski AB Bakanı Egemen Bağış, Yüce Divan'ı 'darbe girişiminin son perdesi' olarak nitelendirdi.

Meclis Soruşturma Komisyonu, AKP’li eski bakanlar Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar’la ilgili Yüce Divan kararını 5 Ocak’a bıraktı. 17 Aralık yolsuzluk operasyonu sonrası istifa eden dört eski bakandan Egemen Bağış ise, Meclis Soruşturma Komisyonu’nun 5 Ocak’ta vereceği karar öncesi, Twitter hesabından, eski bakanların Yüce Divan’a gönderilmemesi gerektiğini savunan köşe yazıları ve haberleri paylaştı.

Aktif Haber'e göre, Bağış'ın konuyla ilgili attığı bazı tweet'ler şöyle: