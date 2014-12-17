Egemen Bağış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rağmen '17 Aralık'ı kutladı

Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının yıl dönümünde kişisel Twitter hesabından 17 Aralık ile ilgili ilginç bir tweet attı.

Türkiye 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun yıl dönümünü konuşurken, davada adı geçen bakanlardan biri olan Egemen Bağış, 17 Aralık'ın AB müzakerelerinin başlama tarihi olduğunu hatırlattı ve “17 Aralık Türkiye’mizin 45 yıl bekledikten sonra AB’den müzakere tarihi almasının şanlı yıldönümüdür. Yalan ve iftiralarla çarpıtılamaz!” diye yazdı.

Bağış'ın bu mesajı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "acaba AB ne der, bizim böyle bir derdimiz yok. Lütfen kendi aklınızı kendinize saklayın" diyerek AB ile köprüleri attığı güne denk geldi.

Bağış'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle: