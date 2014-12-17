T24 LogoT24 Logo
Gündem

Egemen Bağış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rağmen '17 Aralık'ı kutladı

Bağış, 17 Aralık sonrası 'çikolata kutusunda 500 bin dolar' ile gündeme gelmişti

17 Aralık 2014 10:46

Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının yıl dönümünde kişisel Twitter hesabından 17 Aralık ile ilgili ilginç bir tweet attı.

Türkiye 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun yıl dönümünü konuşurken, davada adı geçen bakanlardan biri olan Egemen Bağış, 17 Aralık'ın AB müzakerelerinin başlama tarihi olduğunu hatırlattı ve “17 Aralık Türkiye’mizin 45 yıl bekledikten sonra AB’den müzakere tarihi almasının şanlı yıldönümüdür. Yalan ve iftiralarla çarpıtılamaz!” diye yazdı.

Bağış'ın bu mesajı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın  "acaba AB ne der, bizim böyle bir derdimiz yok. Lütfen kendi aklınızı kendinize saklayın" diyerek AB ile köprüleri attığı güne denk geldi.

Bağış'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

ETİKETLER

17 aralıkyıl dönümüakpak partiegemen bağışkutladıerdoğanderdimiz yoktweettwitteravrupa birliği

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı: AB bizi alır mı, almaz mı, bizim böyle bir derdimiz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin AB üyeliği yönünde dikkat çeken bir açıklama yaptı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24