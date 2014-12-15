Cumhurbaşkanı: AB bizi alır mı, almaz mı, bizim böyle bir derdimiz yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusunda, “AB bizi alır mı, almaz mı, bizim böyle bir derdimiz yok, lütfen siz kendi aklınızı kendinize saklayın” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜPRAŞ’ın Kocaeli’ndeki yeni tesislerinin açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cemaat medyasına yönelik 14 Aralık Operasyonu’nun ardından AB’den yapılan “Endişeliyiz” açıklamasını eleştirdi.

Erdoğan şunları söyledi:

“Düşünebiliyor musunuz, adımlar atıldığı anda AB’den hemen birisi çıkıyor açıklama yapıyor. Sen neye göre bu açıklamayı yapıyorsun? Neyi biliyorsun? 50 yıldır bu ülkeyi AB kapısında bekletenler acaba bu atılan adımın ne olduğunu biliyor musunuz? Ulusal güvenliğimizi tehdit eden unsurlar, ister basın mensubu olsun, ister şu olsun bu olsun, gerekli cevabı alacaklardır. Onları bizim egemen duruma getirmemiz mümkün değildir.

‘AB alır mı, almaz mı böyle bir derdimiz yok’

Acaba AB ne der, acaba AB bizi alır mı almaz mı, bizim böyle bir derdimiz yok, lütfen siz kendi aklınızı kendinize saklayın. Şunu da söyleyeyim, AB eğer çok dürüstse, burada Sabancı grubunun kardeşini çıkıp da işyerinde katleden bir Fehriye Erdal’ı bir kapıdan alıp bir kapıdan bırakanlar hukuk adına cevap verebilirler mi?

Avrupa’da 7 tane vatandaşımızı öldürenler, basın mensupları dahi yargıya sokulmadılar. TRT dahi sokulmadı. Hala cevabı yok. Kundaklanarak, bizim oradaki kardeşlerimizin evleri yakıldı ve 7 kişi öldü. Failleri hakkında hala bir cevap yok. Bunlara cevap verin. Ben bir ülkenin başındaki şahısla görüşüyorum. Dosyaları veriyorum.

Terör örgütüyle ilgili diyor ki 4 bin tane açtığımız dava var. Netice diyorum, netice yok. Avrupa’nın şu anda en güçlü ülkesi. Almanya’dan bahsediyorum. Peki böyle bir ülke PKK ile alakalı bu dosyalar veriliyor hiçbir netice yok diyorsunuz ama kalkıp benim ülkeme yönelik operasyon yönetmek istiyorsunuz. Kusura bakmayın, AB ulusal güvenliğimizi tehdit eden bu unsurlarla ilgili, hukukun attığı adıma kendisini müdahale etme yetkisi aramasın, lütfen kendi işine baksın.

Şunu herkesin bilmesi lazım, hakim ve savcılarımızın korkutulmasına etki altına alınmasına asla ve asla biz fırsat vermeyiz, vermeyeceğiz. Atılacak olan her adım hukuk içinde atılacak. Bütün işleyiş hukuk içinde olacak, karar da inşallah hukuk demokrasi yasalar ve vicdan çerçevesinde verilecek. Normalleşen, normalleşmeye başlayan hukuk sistemi hiçbir masumun ceza almasına müsaade etmeyecektir.

Yapanın yanına kar kaldığı zamanlar sona ermiştir. Açıkça söylüyorlar, 17 yıl iki gözü görmeyen bir insanı bütün bir operasyonun başı diye yakalayıp içeri alanlar bunlardı. Bu sürecin bedelini ödüyorlar ve ödeyecekler.

Onlar bağıracaklar, belki de ağlayacaklar. Onlar da güneyde sevdiklerini arkaya alarak ihanetlerini tescillemeye devam edecekler. Basın özgürlüğü diyorlar alakası yok.

Bize zaman zaman gelirler.

Uluslararası camiadan da gelirler. İçeride gazeteciler var dediler, yığınla sayı çıkardılar.

Adet kaç biliyor musunuz 7 tane… 7 kişinin suçları ellerinde silah bulundurmaya kadar, bekçi öldürmeye kadar bütün belgeleri önlerine koydum.

Şimdi ne diyorsunuz? İlginçtir, bunların davalarının yeniden açılmasını istiyorlar.

Artık eski Türkiye yok, Yeni Türkiye.

Çözüm süreci

Biz çözüm sürecini de daha güçlendireceğiz. Kardeşliği, demokrasiyi daha da çoğaltacağız. Yeni Türkiye’ye yeni eserler kazandırmaya devam edeceğiz.

Körfez geçişi bitiyor

Az önce helikopterle gelirken körfez kulelerini gördüm. Yılbaşı itibariyle artık kulelerin yükselmesi bitecek. Bu körfezi artık dolaşmaya son vereceğiz.

Vakit nakittir değerlendirmesini bu eserle göreceğiz. Üçüncü köprü de bitmek üzere. Yeni Türkiye’nin sinyalleridir bunlar. Bunu hafife almaya kimsenin gücü yetmeyecek.

Bu büyük gururu yaşattığı için Koç grubuna teşekkür ediyorum.

İspanyol ortaklara şükranlarımı iletiyorum.”