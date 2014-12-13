Egemen Bağış'ı Yüce Divan uzmanı, Kenan Evren'in avukatı savunacak

Eski Bakan Egemen Bağış’ı yolsuzluk ve rüşvet iddialarına karşı, Yüce Divan’da yargılanan birçok eski bakanın ve eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in de avukatlığını yapan Bülent Hayri Acar savunacak. Avukat Acar, “Kemalistim. Randevu alıp geldiler. Benim için basit dava” dedi.

Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı Egemen Bağış, hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili olarak kendisini savunması için eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’yı da savunan Avukat Bülent Hayri Acar ile anlaştı. Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli'ye konuşan Acar, “Ben Kemalistim. Ancak hukuk başka bir şey. Önemli olan yazdığınızdan utanmamaktır” dedi. Yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili olarak 4 eski bakan hakkında kurulan TBMM Soruşturma Komisyonu’nun incelediği isimler arasında bulunan Bağış, Yüce Divan davalarında da deneyimi olan Avukat Bülent Hayri Acar’a vekalet verdi. Avukat Acar, Bağış’ın kendisine tavsiye üzerine geldiğini belirterek şunları söyledi:

Ben Kemalistim

“Egemen Bağış’la önceden bir tanışıklığımız yok. TBMM’de komisyon kurulduktan sonra, tavsiye üzerine geldiler. Dosyayı inceledim ve ‘savunulabilir’ olduğuna kanaat getirerek, kabul ettim. Yaptığım işlerle, yazdığım kitaplarla kimliğimin ne olduğu belli. Ben Kemalistim. Ancak hukuk başka bir şey. Ne yapayım, randevu alıp geldiler. Geri mi vereyim davayı. Önemli olan yazdığınızdan utanmamaktır. Bu dava benim için basit bir dava. Sıradan bir iddia var. Ortada fiil yok. Ancak müvekkil eski bakan olunca dava önem kazanıyor. Kamuoyunun ilgisi oluyor.

Hepsi beraat etti

1993-1995 yılları arasında eski Bayındırlık Bakanı Cengiz Altınkaya’yı Yüce Divan’da savundum. Daha sonra 2007 yılında ise MHP ’li eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın ile ANAP’lı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer’i de Yüce Divan’da savundum. Son olarak Yargıda Rüşvet operasyonu kapsamında Yüce Divan’da yargılanan eski Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanı Hasan Erdoğan’ı savundum. Hepsi beraat ettiler. Daha önceki komisyonlara yönelik yayın yasağı alınmamıştı. Koray Aydın ve Cumhur Ersümer hakkındaki komisyon olduğu dönemde, TBMM’de sadece AKP ve CHP milletvekilleri vardı. Aydın ve Ersümer’i savunan kimse yoktu. Derdini anlatacak durumda değillerdi. Yayın yasağı normal bence. Kaldı ki, AYM de bu yönde karar verdi.”