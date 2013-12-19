Politika
Egemen Bağış: Çüşşş 509 bin kişi dinlenmiş
Egemen Bağıştan telefon dinlemesi yorumu: Çüşşş 509 Bin kişi dinlenmiş
AB eski Bakanı AKP İstanbul Milletvekili Egemen Bağış, telefon dinlemelerinin ulaştığı boyut için "ÇÜŞŞŞ 509 BİN KİŞİ DİNLENMİŞ TIB'de yürütülen soruşturmada 2012'de 257,454 2013'te 252,062 toplam 509,516 kişinin dinlendiği tespit edildi" şeklinde tweet attı.
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