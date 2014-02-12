Egemen Bağış için 'hakaret' fezlekesi Meclis'e geldi

Adalet Bakanlığı'nın rüşvet operasyonunda suçlanan dört bakanla ilgili fezlekeleri savcılığa iade etmesinin ardından eski Bakan Egemen Bağış’la ilgili farklı bir fezleke Meclis’e sunuldu. Japonya Milli Günü Resepsiyonu'nda Kamer Genç'in Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a yönelik tavrı üzerine dönemin AB Bakanı olan Egemen Bağış tepki göstermişti. Bağış, Kamer Genç için "Ağız ishali" ifadesi kullanmıştı. Fezleke, Kamer Genç'in bu konuda Bağış hakkında açtıgı dava sonucu Meclis'e geldi.

Bağış’ın dokunulmazlığının kaldırılması istenen dosyanın, parti toplantılarındaki konuşmaları nedeniyle hazırlanan “kişiye hakaret” suçlaması olduğu öğrenildi. Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Bağış’ın da olduğu milletvekillerine ait 25 yeni dosyayla birlikte Meclis’te bekleyen dokunulmazlık fezlekelerinin sayısı 1015’e ulaştı. Dönem başından gönderilen dosyalardan 29’u ise Başbakanlığın talebi üzerine iade edilmişti.

Kılıçdaroğlu hakkındaki dokunulmazlık dosyası Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin kendisi hakkında açtığı davada hakaret ettiği isnadı yer alıyor.

Parti yöneticileri de var

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, BDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan (2 dosya), BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata (5 dosya), BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak (2 dosya) BDP Şanlıurfa milletvekilleri İbrahim Ayhan ile İbrahim Binici, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün (2 dosya), CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin (2 dosya), CHP Adana Milletvekili Ali Demirçalı, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Muğla Milletvekili Tolga Çandar, Ak Parti Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdağ, CHP Adana Milletvekili Turgay Develi, BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, BDP Grup Başkanvekili ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken ile Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk’un fezlekeleri de Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na sevkedildi.