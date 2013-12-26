Egemen Bağış bakanlığa Temel fıkrası ile veda etti

Avrupa Birliği Bakanlığı'nı Mevlüt Çavuşoğlu'na devreden Egemen Bağış, devir töreninde görevini bir fıkra ile halefine bıraktı.

Dün yapılan büyük kabine değişikliğinin ardından ilk devir teslim töreni AB Bakanlığı’nda yapıldı. Avrupa Birliği Bakanlığı'na atanan Mevlüt Çavuşoğlu, görevi Egemen Bağış'tan devraldı.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına adının karışmasının ardından istifası beklenen ancak istifa eden 3 bakanın aksine kabine revizyonuyla görevden alınan Egemen Bağış, şunları söyledi:

"Mevlüt Çavuşoğlu, AB süreci için çok büyük bir kazançtır. Mevlüt Bey’le hukukumuz çok eskiye dayanıyor. Türkiye aleyhtarı lobilere karşı mücadele ettik. Benim AK Parti’ye katılmama vesile Mevlüt Bey’dir. Beni Tayyip Bey’le tanıştıran da Mevlüt Bey’dir. Yol arkadaşlığımız bundan sonra da devam edecek.

Şahsi ikbali uğruna ülkenin ve milletin emanetini göz ardı edenler Sayın Başbakan'ımızın yol arkadaşı olmanın kıymetini anlayamamış olabilirler. Ama biz bunu çok net farkındayız. Hani adımız şakacıya çıkmış, bir fıkra anlatmadan olmaz.

Temel bir gün uçağa binmiş en ön sıradaki koltuğa oturmuş. Sonra koltuğun sahibi gelmiş 'burası benim yerim' deyip kalkmasını istemiş, Temel kalkmamış. Hostesi çağırmış kalkmamış. Olay pilota kadar gitmiş. Pilot gelmiş Temel'in kulağına eğilip bir şeyler söylemiş. Temel 'tamam o zaman' deyip kalkmış. Pilota sormuşlar 'ne dediniz de kalktı' diye. O da 'bu koltuk Trabzon'a gitmez' dedim, demiş."