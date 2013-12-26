Egemen Bağış'tan bakanlığa veda mesajı

Yeni kabinenin açıklanmasının ardından kabine dışında kalan AB'den sorumlu Devlet Bakanı Egemen Bağış, Twitter'daki kişisel hesabından makamına veda etti. Başbakan Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşlığına değinen Bağış, "Makamlar geçici ama dava esastır. Millete hizmette makam farkı olmadan Başbakanımıza yol arkadaşlığı yapmak onurdur" dedi. Bağış, Başbakan Erdoğan ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.

Hükümetin AB konusundaki hedefinde sapma olmadığını ima eden ve AB'den sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirilen Mevlüt Çavuşoğlu'nun en büyük destekçisi olduğunu belirtti.

Bağış, "AB Bakanları değişir ama AB sürecimiz süreklidir. Bayrak yarışında @MevlutCavusoglu kardeşimin en büyük destekçisiyim" tweet'ini attı.

Bağış ayrıca, AB'den sorumlu yeni Devlet Bakanlığı görevine getirilen Mevlüt Çavuşoğlu ile çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı.