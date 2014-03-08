AA: Emniyet, 2 yılda 1 milyondan fazla dinleme yaptı

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığında (TİB) dinlemeler konusunda yapılan inceleme sonucunda hazırlanan verilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı bu 3 daire başkanlığınca 2 yılda 1 milyon 73 bin 136 dinleme işlemi gerçekleştirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında elde edilebilen verilere göre, İstihbarat Daire Başkanlığı 2012 yılında 299 bin 826, 2013’te ise 270 bin 11 olmak üzere 569 bin 837 dinleme işleminde bulundu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 2012’de 160 bin 646, 2013’te ise 186 bin 588 olmak üzere 347 bin 234 dinleme işlemine imza attı.

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ise 2012’de 61 bin 226, 2013’te 94 bin 839 olmak üzere 156 bin 65 dinleme işlemi gerçekleştirdi.

Böylece 2 yılda bu daire başkanlıklarınca toplam 1 milyon 73 bin 136 dinleme yapılmış oldu. Bu rakama, mükerrer ve uzatmalar dahil telefon dinlemeleriyle ulaşıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı daha önce de TİB'de dinlemeler konusunda yapılan incelemelere göre 2012 ve 2013 yıllarında 509 bin 516 kişinin dinlendiğini duyurmuştu.