AA: 2012 ve 2013'te toplam 509 bin 516 kişi dinlendi

TİB'de yürütülen soruşturma çerçevesinde, 2012 yılında 257 bin 454 kişi, 2013 yılında 252 bin 62 kişi olmak üzere toplam 509 bin 516 kişinin dinlendiği tespit edildi

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, raporda 2012 yılı öncesine ait dinlemeyle ilgili veriler ve dinlemeyi yapan kişilerin dijital kayıtlarının TİB arşivinden silindiği tespitine yer verildi. Arşiv sisteminde yapılan silme işleminin kuşkuları artırdığına değinilen raporda, dinleme sayısının daha fazla olabileceğine işaret edildi.

Verilerin tamamına ulaşmak için yazılı dökümanların incelendiği bilgisi de raporda yer aldı. Dinlemeler için 102 bin 646'sı 2012 yılında, 115 bin 217'si de 2013 yılında olmak üzere toplam 217 bin 863 mahkeme kararı çıkartıldığı tespit edildi.

Yapılan inceleme neticesinde ulaşılan verilere göre, iki yıl içinde 509 bin 516 kişi için 1 milyon 190 bin dinleme işlemi yapıldığı öğrenildi. Raporda, bazı kişilerin farklı dönemlerde birden fazla dinlenmesi sonucu dinleme işlemi sayısının fazla olduğu bilgisine yer veriliyor.

Dinleme işlemlerinin tümünün mahkeme kararıyla yapılıp yapılmadığını tespite yarayan dijital kayıtlar silindiği için tam tespit yapılamadığı özellikle vurgulanıyor. Sistemde mahkeme kararı olmadan da dinlemelerin yapıldığı yönünde bazı bulgulara ulaşıldığı ifade edildi.

TİB'de yasa dışı ve kayıt altına alınmayan dinlemelerin tespiti için bir süreden beri Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun soruşturma yürüttüğü ifade edilirken, TİB Başkanlığının da konuyla ilgili idari soruşturma açtığı öğrenildi.

Her iki soruşturmanın bitmesinin ardından adli sürecin başlatılacağı belirtiliyor.