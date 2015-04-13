Ece Su davasında yeni bilirkişi anneyi kusursuz buldu

Sirkeci'de feribota bineceği sırada denize düşen otomobilde ölen Ece Su davasında mahkemeye yeni bilirkişi raporu ulaştı. Daha önceki iki raporun birinde aracı kullanan anne kusursuz birinde ise yüzde 45 kusurlu bulunmuştu. Çelişkinin giderilmesi için istenen son raporda anne kusursuz bulundu.

Osman Arslan’ın Zaman’da yer alan haberine göre, Sirkeci'de feribota bindiği sırada feribotun hareket etmesi üzerine Ebru Güleren Yılmaz'ın kullandığı otomobil denize düşmüştü. Olayda Yılmaz'ın kızı Ece Su Yılmaz ve annesi Şaziye Güleren hayatını kaybetmişti.

Soruşturma sırasında alınan bilirkişi raporunda feribotun kaptanı sanık Erkan Atalay İm, tam kusurlu bulunmuş anne Yılmaz ise kusursuz bulunmuştu. Yargılama sırasında da mahkeme bilirkişi raporu istedi. Mahkemeye gelen bilirkişi raporunda anne Yılmaz bu kez yüzde 45 oranında tali kusurlu bulundu. Anne Yılmaz'ın kazayı önleyebilecek zorunlu hareketleri yapmadığı, tecrübeli bir araç kullanıcısı olmadığı belirtilmişti. Raporda kaptan Erkan Atalay İm ise yüzde 30 oranında tali kusurlu gösterildi. Yoğun çalışma nedeniyle zihin sağlığı açısından olumsuz koşullar oluştuğu, olumsuz çalışma koşullarının da kazaya neden olduğu anlatıldı.

Mahkeme bu iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi için 3. bir rapor istedi. Bu rapor da mahkemeye ulaştı. Raporda kaptan İm için, "Göz ile kapakların kapatıldığını, gemisine araç ve yolcuların tamamının bindiğine emin olduktan sonra kalkış manevrasına geçmeliydi" denildi. Raporda İm'in yüzde 70 asli kusurlu olduğu vurgulandı. Raporda diğer sanıklarla birlikte anne Yılmaz'ın ise kusursuz olduğu belirtildi. Annenin görevlilerin yönlendirmesiyle hareket ettiği belirtilen raporda, sanık usta gemici Özay Yaşar'ın gemide nerede duracağını göstermesi üzerine Yılmaz'ın feribotun arka kapağına kadar geldiği anlatıldı. Vapurun manevraya başlaması, kapağın aşağı meyil etmesi ve aracın kapaktan kayması arasında 5-6 saniye gibi kısa bir süre bulunduğu kaydedilen raporda, bu sürede aracın arka tekerlerinin havada kalmasıyla ne kadar tecrübeli sürücü de olsa aracın hâkimiyetini kaybedeceği kanaatine varıldığı anlatıldı. Kazanın Yılmaz'ın inisiyatifi dışında geliştiği aktarılan raporda, araç dışında gelişen olayları fark etmesinin mümkün olmadığı kaydedildi. Bu nedenle anne Ebru Güleren Yılmaz'ın kusursuz olduğu belirtildi.

Son raporda İDO'nun ise yüzde 30 ile tali kusurlu olduğu anlatıldı. Risk analizlerinin yapılarak gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtilen raporda, özellikle acil durumlarda veya bu olayda yolcu ve araç yüklemesini anında engelleyecek bir sistemin veya özel emniyet prosedürlerinin olmaması nedeniyle kıyı ve gemi sahibi olan İDO'nun da yüzde 30 tali kusurlu olduğu anlatıldı.

Olayla ilgili kaptan İm ve feribotta görevli iki kişi sanık olarak yargılanıyor.