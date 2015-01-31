Bilirkişiye göre Sirkeci'de Ece Su'yu öldüren arabalı vapur faciasında en büyük kusurlu görevliler değil anneymiş!

İstanbul Sirkeci’de 5 yaşındaki Ece Su Yılmaz ve anneannesi Şaziye Güleren’in öldüğü arabalı vapur kazasında mahkemeye ulaşan ikinci bilirkişi raporunda, anne Ebru Güleren Yılmaz, kazayı önleyici 5 hareketi yapmadığından yüzde 45 kusurlu bulundu.

Sirkeci’de arabalı vapur kazasında 5 yaşındaki Ece Su Yılmaz ve anneannesi Şaziye Güleren’in ölümüne ilişkin gemi kaptanı ve 2 gemi personelinin, “taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 16’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya davadan çekilen Ece Su’nun ailesi ve avukatları katılmazken sanıklar Kaptan Erkan Atalay İm, feribot görevlileri Levent Dönmez ve Özay Yaşar hazır bulundu.

‘Anne tecrübeli bir araç kullanıcısı değil’

Duruşmanın başlamasının ardından mahkeme başkanı, bilirkişi raporunun dava dosyasına ulaştığını açıkladı. Uzak yol ve kıdemli kılavuz kaptanları Cenk Güven ve Hakan Tuylu ile İTÜ Denizcilik Fakültesi Öğretim Görevlisi, gemi başmühendisi Tanju Kurtuluş tarafından hazırlanan 4 Aralık 2014 tarihli mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda aracı kullanan anne Ebru Güleren’in kazayı önleyici 5 hareketi yapmadığı belirtildi. Bilirkişi raporunda tecrübeli bir araç kullanıcısı olmadığı ifade edilen anne Güleren kazada yüzde 45 kusurlu bulundu. Bilirkişi raporunda, gemi kaptanı Erkan Atalay İm’in ise yüzde 30 kusurlu olduğu yer aldı.

Yoğun tempolu çalışmanın hayatın olağan akışı içinde zihin sağlığı açısından olumsuz koşullar yaratabileceğine değinilen bilirkişi raporunda olumsuz çalışma koşullarından ötürü sanıklar Levent Dönmez ve Özay Yaşar yüzde 10 tali kusurlu bulundu.

Raporda ayrıca, liman yükleme sahasında yüklemeyi aniden durdurabilecek, geminin kalkmasını engelleyecek bir sistemin olmadığı, arabaları gemilere sevk eden personel ve şirket uygulamalarındaki hatalardan dolayı işletici kuruluşun yüzde 10, sürücünün dikkatini dağıtan araç içi ortamın da yüzde 5 kusurlu olabileceği belirtilerek, “Başkaca kusurlu bulunmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır “denildi.

İlk bilirkişi raporu: Kaptan tam kusurlu

Olayla ilgili soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporunda kaptan Erkan Atalay İm’in tam kusurlu olduğu ifade edilmişti. Kaptan İm’in araçların alınmasının tamamlandığına ilişkin onay almasının gerektiğinin belirtildiği raporda, “Kaptan bununla yetinmeyip bizzat kaptan köşkünde bulunan panelden kontrol edip, emin olduktan sonra gemiye yol vermesi lazımken, bunları yapmadan gemiye yol vermiştir. Bu nedenle kazaya neden olmuştur. Kazanın meydana gelmesinde asli-tam kusurludur” denilmişti. Raporda anne Ebru Güleren Yılmaz ile diğer iki şüpheli Özay Yaşar ile Levent Dönmez kusursuz olduğu ifade edilmişti.

‘İki bilirkişi raporu çelişkili ek rapor alınsın’

Duruşmada kaptan Erkan Atalay İm’in avukatı Ahmet Çağlar Coşkunsu bilirkişi raporuna itiraz ettiklerini belirterek ek rapor alınmasını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti avukat Coşkunsu’nun talebini kabul etti. Mahkeme iki rapor arasında çelişki olduğundan ek bilirkişi raporu alınmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, kaptan Erkan Atalay İm, feribot görevlileri Özay Yaşar ve Levent Dönmez’in ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak’ suçlarından 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.